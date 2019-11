Una reportera de La Sexta, boicoteada por seguidores de Vox durante un mitin de Abascal en Valencia: "No vamos a dejar de informar" Ecoteuve.es 8/11/2019 - 11:38 0 Comentarios

La relación entre Vox y los medios de comunicación nunca ha sido del todo buena. El partido de extrema derecha ha señalado desde su emergencia a todos aquellos que no consideran afines con su ideología y estos días se hacía público el veto que la formación de Santiago Abascal ha hecho con periodistas de determinados periódicos o televisiones.

El grupo Prisa, Eldiario.es, El País, El Mundo, Infolibre, Público, La Marea, El Plural, El Español, Ctxt y programas como El Intermedio y Todo es mentira son algunos ejemplos de ello. No obstante, Vox -único partido que ha vetado a la prensa- ha hecho algunas excepciones: Álvaro Carvajal y Javier Negre, de El Mundo, se libran de la 'quema'. En el caso de El País, la formación de ultraderecha ha explicado que el veto será "en términos generales, luego ya iremos viendo excepciones".

En medio de este clima, una reportera de La Sexta ha vidido este jueves un desagradable momento mientras intentaba informar en directo del mitin que ofreció Santiago Abascal en Valencia. Cada vez que Ángela Vera intentaba hablar con Mamen Mendizábal, los seguidores de Vox la boicoteaban con fuertes pitos, gritos y cánticos.

"Lo que estamos viendo es que van a recibir a Santiago Abascal efusivamente. O no sé si solamentes son efusivos cuando empieza a hablar La Sexta. Bueno, lo comprobaremos", aseguró la presentadora de Más vale tarde, que fue incapaz de escuchar las palabras de la periodista. "No vamos a dejar de informar. Guste o no", escribió más tarde Vera en su cuenta personal de Twitter.

Los seguidores de @vox_es abuchean a la periodista de @MVTARDE mientras hace su crónica con @mmendizabal1 Un aplauso a su profesionalidad . Nunca entendere a los que no les gustan que los periodistas informen , para eso que se reunan en el comedor de casa pic.twitter.com/0RI4XlSryZ — MASPITV (@TVMASPI) November 7, 2019