Un joven rechaza a su cita en 'First Dates' con un cruel comentario tras llamarla "mentirosa" Ecoteuve.es 12:00 - 8/11/2019 0 Comentarios

Ahitor declinó un segundo encuentro con Daniela con unas frías palabras

Ahitor, un transportista de 20 años, llegó al restaurante de First Dates asegurando ser "un chico sencillo y con mucha seguridad", que liga "mucho" y una persona "muy inteligente". Su cita fue Daniela, una camarera de 18 años que agradó al joven nada más verla: "Me ha gustado mucho", aseguró.

Minutos después de conocerse, el comensal reveló las técnicas que emplea para ligar en las discotecas: "Mi método para ligar es el picar, el picar, el picar... Igual durante la noche no me lío con la tía, pero al final de la noche, ya me llevo a la chica para lo que hay que hacer". Estas palabras no gustaron nada a Daniela: "No te voy a dar mi opinión, porque como te la dé...", le soltó.

Lea también: La drástica reacción de una comensal de 'First Dates' al ver a su cita: "No es mi tipo en absoluto, cero"

Durante la cita, Ahitor recriminó a la joven que no sacara temas de conversación y ella no dudó en defenderse: "Te estoy preguntando yo. Estoy hablando sola casi". "Mentirosa", contestó enseguida el transportista en un comentario que molestó a su acompañante: "No me gustan que me llamen mentirosa", le reprochó en uno de los momentos más tensos de la velada.

Ahitor sorprende con su decisión final

Tras debatir sobre cine, ambos pusieron rumbo a una de las salas que esconde el restaurante para conocerse mejor. Al llegar, los jóvenes comenzaron a besarse y todo parecía que iba bien entre ellos. No obstante, Ahitor manifestó en el confesionario del programa que realmente no le gustaba. "Me gustaría volver a verla y presentársela a mis colegas. Igual puede ser la novia de alguno", declaró en una afirmación que sorprendió a los espectadores de Cuatro.

Finalmente, Ahitor y Daniela se enfrentaron al momento de la decisión final. La primera en manifestarse fue la joven: "Me ha parecido un chico muy simpático y me gustaría tener una segunda cita con él", aseguró antes de llevarse una gran decepción al saber que él no quería un segundo encuentro con ella. "Lo siento mucho", le dijo antes de que se despidieran con dos besos.