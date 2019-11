Los 'zascas' de Ana Pastor a Inés Arrimadas y 'la otra' Ana Pastor (PP) en el debate de La Sexta: "Sé que le gustaría ser yo" Ecoteuve.es 8/11/2019 - 10:44 0 Comentarios

La presentadora reprendió a la política de Ciudadanos con guiño a Albert Rivera

Atresmedia celebró este jueves su propio debate antes de las elecciones generales del próximo domingo 10 de noviembre con mujeres representantes de los cinco principales partidos: Irene Montero (Unidas Podemos), María Jesús Montero (PSOE), Ana Pastor (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Rocío Montasterio (Vox).

Las cinco políticas fueron congregadas en La Sexta en un debate moderado por Ana Pastor, que intentó que las candidatas interactuaran más entre ellas de lo que lo hicieron el pasado lunes los líderes de las cinco mismas formaciones en el encuentro que celebró la Academia de Televisión.

Así pues, la discusión fue menos encorsetada y se facilitó que las políticas se interpelaran entre ellas, lo que provocó algunos momentos de tensión. En ellos, la presentadora de La Sexta también tuvo su propio protagonismo. Uno de sus momentos más destacados llegó cuando se enfrentó a su tocaya después de que la candidata del Partido Popular le echara en cara en el primer bloque que había sido la que menos tiempo había tenido para hablar.

La periodista le hizo saber enseguida que, según el cronómetro instalado en la llamada 'sala del tiempo', ella había sido la que más se prolongó en sus intervenciones. "Yo entiendo que a usted le gustaría ser esta Pastor pero insisto, fíese de mí, que ha visto que el fact check usted no lo ha pasado. Voy a ir a la alusión que le han hecho a Vox y después iré al resto que no han hablado y no se preocupe que después podrá hablar de igualdad", le dijo la presentadora. "Es que no he hablado todavía", insistía la política.

El 'zasca' de Pastor a Arrimadas por el 'silencio' de Rivera

Ana Pastor también tuvo para Inés Arrimadas, que en pleno debate desoía las indicaciones de la presentadora. La política de Ciudadanos no dejaba de interrumpir a Irene Montero y la periodista le pedía silencio con un divertido guiño al viral minuto de oro de Albert Rivera en el debate a cinco del pasado mes de abril.

"Señora Arrimadas, se ha quejado de que la interrumpían y está haciendo usted exactamente lo mismo. Señora Arrimadas, ¿me escucha? ¿Lo oye? Le estoy pidiendo que escuche a otra participante", dijo la periodista mientras la candidata le respondía con una sonrisa.