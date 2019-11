Belen Ro llama "fascista" a María Patiño al discutir sobre el "decepcionante" paso de Antonio David por 'GH VIP' Ecoteuve.es 7/11/2019 - 18:44 | 19:19 - 7/11/19 0 Comentarios

La periodista asegura que ninguno de sus compañeros respeta su opinión

Sálvame puso este jueves a debate la discusión que protagonizaron Alba Carrillo y Antonio David Flores el pasado martes en la casa de GH VIP durante el Límite 48 Horas del reality. Belén Ro, amiga íntima de Rocío Carrasco, era la única que cargaba abiertamente contra el exguardia civil y, en un momento dado, hizo explotar a María Patiño al expresar uno de sus argumentos.

La presentadora de Socialité, muy enfadada, decidió abandonar el plató de Telecinco asegurando que "es imposible" trabajar con su compañera. "A mí me encanta discutir, pero a mí no me hace de menos nadie, aquí no se está hablando del concurso, se está hablando de amistades y así no se puede trabajar...", empezó quejándose Patiño cuando Paz Padilla fue en su rescate.

Enseguida, Belén Ro salió tras ella y el resto de tertulianos las rodearon mientras discutían:"Yo sólo me estoy poniendo en contra a ocho personas por dar una opinión contraria a la de vosotros", se justificó la colaboradora. "Plantéate lo que te pasa... No me gustan las actitudes tuyas, no las opiniones", se defendió Patiño mientras Rodríguez insistía en que nadie "soporta una opinión diferente".

Belén Ro llama "fascista" a María Patiño

Belén Esteban ha intentado poner paz entre ellas, pero ha dado la razón a María Patiño asegurando que ella y Ro son "amigas desde hace 20 años" y que el único motivo por el que han discutido "es el tema de Antonio David". Kiko Hernández intentó posicionarse del lado de Belén Rodríguez para echarle un cable y esta volvió a generar un nuevo revuelo en plató con su particular teoría de lo que estaba pasando.

"En el fondo, sois unos fascistas", soltó la tertuliana, que volvía a encender a Patiño. "¿Cómo? ¿Qué? ¡Pero por favor! ¿Nos ha llamado fascistas?", gritaba la presentadora mientras el resto optaba por obviar las palabras de la periodista. Belén Ro, lejos de rectificar, volvía a llamar "fascista" a María Patiño por, según su criterio, no respetar su opinión sobre el "decepcionante" paso de Antonio David por GH VIP.