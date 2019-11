El director de TV3, sobre sus 110.000 euros de sueldo: "Por ese dinero, es difícil aguantar lo que se aguanta aquí" Ecoteuve.es 7/11/2019 - 16:43 0 Comentarios

Vicent Sanchis responde a Risto Mejide sobre las acusaciones de manipulación en la autonómica

"Hay un adoctrinamiento político vergonzoso", le reprocha el presentador de Cuatro

Vicent Sanchis, director de TV3, se ha defendido ante Risto Mejide de las acusaciones de manipulación que pesan sobre la televisión autonómica de Cataluña. "Hay un adoctrinamiento político vergonzoso. He sido testigo de él. Es triste. Y yo he admirado mucho esa casa", ha espetado el presentador de Todo es mentira. "Y a mí me entristece que usted diga eso", ha contestado el jefe de TV3.

"¿Se siente mal pagado?", ha preguntado Mejide, en relación a unas declaraciones que hizo Sanchis, que percibe 110.000 euros anuales.

"Yo no he dicho que me sienta mal pagado. Está en línea de otras televisiones autonómicas o TVE", ha comentado Sanchis. "Yo me puedo ganar la vida fuera de aquí. Y si estoy aquí, no es por dinero", ha continuado. "Por ese dinero no estoy en TV3", ha insistido. "Llámelo responsabilidad política, sentido público, vanidad... Pero por dinero es muy difícil aguantar las cosas que se aguantan aquí".

Risto Mejide también le ha preguntado por el uso de expresiones como "presos políticos" o "exilio" cuando TV3 habla de los representantes públicos que están encarcelados o fugados de la Justicia.

"Presos políticos se usa muy poco. Exilio, sí", ha explicado. "Pero la expresión que menos se usa es presos políticos. Y se dejó en manos de los programas la decisión de usarla o no".

¿Un 155 sobre TV3? "No se entendería que nos fuésemos a negro"

Sanchis también ha rechazado que se aplique un 155 que afecte a la televisión autonómica. "No se entendería intervenir un medio público como TV3. Nadie entendería que nos fuéramos a negro".

El directivo, que fue vicepresidente de Òmnium Cultural, ha negado haber tomado decisiones profesionales por sus ideas políticas. "¿Mi condición sexual o mis creencias religiosas me condicionan? No. Ninguna de esas cargas deben condicionar mi trabajo".