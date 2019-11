¿Está Omar Montes demasiado 'alocao' con María Patiño?: "Empiezo a sentirme incómoda" Ecoteuve.es 7/11/2019 - 14:26 0 Comentarios

La presentadora desvela en 'Sálvame' los mensajes que le envía el cantante

Sálvame desveló este miércoles que uno de los artistas más famosos del momento puede estar "obsesionado" con María Patiño. La presentadora rompió su silencio y explicó que empieza a no sentirse a gusto con los mensajes públicos y privados que le viene enviando Omar Montes durante los últimos meses.

El programa de Telecinco puso el tema sobre la mesa con un vídeo en el que recopilaba los piropos que ha lanzado el ganador de Supervivientes 2019 a la periodista a través de Instagram. "Qué carita de ángel", "Qué fantasía, qué suerte tiene tu marido"... son algunos ejemplos de ellos. No obstante, Omar ya había lanzado algunas pullitas a Patiño durante sus entrevistas en el Deluxe, donde le llegó a confesar que "siempre ha sido su debilidad".

Lea también: Omar Montes: "He rechazado entrar en GH DÚO con Isabel Pantoja"

Tras repasar las imágenes, María Patiño expresó que la situación empieza a preocuparle. "No es un halago, me siento incómoda, me gustaría que me tratase como yo le trato a él, me siento incómoda. Tenía que haber tenido el valor de habérselo dicho en la intimidad, yo no sabía que hoy lo íbamos a tratar. Me manda mensajes privados en los que está con el abuelo o la abuela, cuando viaja... hay mujeres mayores que todavía ponemos a los chavales", ha asegurado.