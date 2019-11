La pregunta indiscreta de Toñi Moreno que ruborizó a Ana Obregón sobre Franco: "Me estoy saltando el guion" Ecoteuve.es 7/11/2019 - 13:54 0 Comentarios

La actriz contó la anécdota que vivió de niña en el Pazo de Meirás con el dictador

Ana Obregón fue una de las invitadas de Toñi Moreno en Aquellos maravillosos años de Telemadrid. La presentadora sonrojó a la actriz con una pregunta de lo más indiscreta sobre su visita al Pazo de Meirás cuando era niña y su 'gambazo' a Franco.

"Perdón, me estoy saltando el guion porque como estoy tan a gusto", dijo Toñi que tras revelar esta anécdota, afirmó que Ana "arrasaría" en las elecciones ahora mismo. "Sí, por estos cinco la que han hecho es...".

"¿Ya sabes a quién vas a votar?", aprovechó Moreno a lo que Ana Obregón respondió: "No, ni idea. Estoy como el 80% y cada vez que veo a los cinco juntos, peor, me lo ponen más difícil"

Después, la presentadora recondujo el tema por el que le había preguntado: "Vamos a hablar de la gamba que es más interesante". "Yo era muy amiga de Merry y me invitó al Pazo de Meirás. Tampoco era muy consciente de nada de lo que estaba pasando porque era una niña", empezó a contar.

"Lo vi solo una vez y me dio un miedo... Era bajito, pero me daba muchísimo miedo. Esa noche había de cena gambas. Yo no sabía cómo se comía una gamba en plan fino. Veía que hacían cosas raras, hice lo mismo y la gamba saltó y le dio en la frente. "Madre mía, que ahora me lo cargo", terminó entre risas.