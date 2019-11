Antonio Maestre se sienta con Juan del Val después atacar a su mujer, Nuria Roca: "Hemos quedado en la calle" Ecoteuve.es 7/11/2019 - 11:55 0 Comentarios

Acusó a la presentadora de hacer "el ridículo" y "perder la dignidad" con Pablo Motos

El programa de Ana Rosa ha dejado este jueves una imagen curiosa. Los colaboradores Antonio Maestre y Juan del Val se han sentado juntos, algo sin importancia si no fuese por que el primero arremetió hace dos días contra Nuria Roca, mujer del segundo.

"Hoy estoy sorprendida, Antonio Maestre y Eduardo Inda se ponen de acuerdo en dos o tres cosas y ahora está sentado al lado del marido de Nuria Roca", ha dicho Ana Rosa Quintana. "No me saques temas, hemos quedado ahora en la calle porque los dos somos de barrio", respondía bromeando Juan del Val.

El enfrentamiento de Maestre con Nuria Roca tiene que ver con El Hormiguero, el programa en el que ella colabora. Maestre criticó la visita de Santiago Abascal al programa de Antena 3 -el político también ha estado en AR, entre otros espacios- y Motos le respondió a través de la sección que conduce Roca.



A Antonio Maestre no le sentó bien, pero lejos de cargar contra Motos lo hizo contra Roca por "hacer el ridículo" y "perder la dignidad" al hacer esa sección "obligada" por Pablo Motos. Este ataque tan duro fue respondido por Nuria Roca en redes: "No seas machista; yo la dignidad no la pierdo jamás".