La drástica reacción de una comensal de 'First Dates' al ver a su cita: "No es mi tipo en absoluto, cero" Ecoteuve.es 7/11/2019 - 11:45 1 Comentario

Camila no tuvo una buena primera impresión de Ferrán en el programa de Cuatro

Dicen que lo que primero que de lo que primero nos sentimos atraídos al conocer a una persona es de su físico, y así le ocurrió a Camila, una colombiana transexual de 27 años al ver por primera vez a su pareja en First Dates.

Él se llama Ferrán, un informático de 30 años "muy formal y abierto", que en el amor no había tenido demasiada suerte. "No he tenido ninguna relación seria. Algún rollito, pero no me ha ido bien", dijo a las cámaras.

A Camila no le gustó nada y así lo expresó de rotunda: "No es nada mi tipo. O sea cero. En absoluto". Aun así, la guía turística y azafata fue muy educada y siguió con la cena.

Lea también: La propuesta sexual de un joven a su cita nada más verla en 'First Dates': "No vayas tan rápido"

Durante la velada, ambos hablaron de las relaciones que habían tenido, de los estilos de música que les gusta, del tema hijos y de si a él le importaba que ella fuese trans. "No tengo ningún problema porque soy abierto", dijo.

Como era de esperar, los dos se fueron por caminos separados. Al 'no' previsible de Camila se unió también el de Ferrán. "No ha habido ese feeling que yo esperaba para tener una relación", dijo a lo que ella añadió: "No pegamos mucho". [VÍDEO]