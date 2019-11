La cita frustrada de Jorge Javier Vázquez con un político: "Fue rara su insistencia" Ecoteuve.es 7/11/2019 - 10:55 0 Comentarios

El presentador confiesa en 'Sálvame' que rechazó la proposición de un representante

Jorge Javier Vázquez volvió a sorprender este miércoles a la audiencia de Telecinco al desvelar en Sálvame otro capítulo hasta ahora desconocido sobre su vida privada. El presentador confesó ante las cámaras de si programa la propuesta personal que le lanzó un día un político español.

Todo comenzó cuando, a la vuelta de publicidad, María Patiño revisó su teléfono móvil y Laura Fa le preguntó, en tono de broma, si le estaba "escribiendo un político". La presentadora, sonrojada, reprochó entre risas a su compañera que le soltara tal comentario en directo.

En ese momento, Jorge Javier Vázquez aprovechó para confesar una experiencia parecida que había vivido en el pasado. "Una vez un político me invitó a comer", empezó diciendo. "¿Le gustabas? ¿Quería ligar contigo?", preguntaba una de sus colaboradoras. "¿Qué pasó? Tenías miedo de engancharte, ¿no?", le espetó Patiño ante las carcajadas del presentador.

"No lo sé pero me parecía un poco rara la insistencia", desveló el catalán sin decir la identidad del político. "¿Estaba bueno?", preguntó después Lydia Lozano. "No, porque si no hubiera ido", sentenció Vázquez.