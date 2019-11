La dura bronca de Anabel Alonso y Tamara Falcó en 'Masterchef Celebrity': "¡Me da vergüenza!" Ecoteuve.es 7/11/2019 - 10:19 | 10:30 - 7/11/19 0 Comentarios

Jordi Cruz se vio obligado a intervenir entre la actriz y la hija de Isabel Preysler

La humorista fue expulsada por segunda vez del talent culinario de TVE

Anabel Alonso vivió este miércoles su noche más dura en Masterchef Celebrity desde que regresó a las cocinas del programa junto a Boris Izaguirre. El talent de La 1 rescató hace varias semanas a la actriz y al presentador con el objetivo de intentar subir el nivel culinario de su cuarta edición en Televisión Española.

El concurso se trasladó al Parque del Retiro de Madrid para una de las pruebas de exteriores más tensas de la temporada. Anabel Alonso y Tamara Falcó comenzaron el reto picadas después de que la hija de Isabel Preysler se vengara de ella nombrándola capitana del equipo rival. Falcó decidió que su compañera estuviera acompañada de Boris y Yolanda Ramos, quedándose ella con los que consideraba los aspirantes más fuertes de la edición.

Lo que nadie esperaba es que Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha iban anunciar un cambio de capitanes en mitad de la prueba, lo que provocó un fuerte choque entre Tamara y Anabel después de que la primera quedara a las órdenes de la segunda. "Hay que echar una mano si no estás haciendo nada, mientras se calienta el agua. No te quedes ahí mirando como hierve. Sé que tienes el delantal dorado y eso te da una tranquilidad, pero hay que moverse", le soltó Alonso a Falcó tras varios minutos en la cocina.

Tamara Falcó, que había ganado la inmunidad en la primera prueba, no se tomó nada bien la actitud con la que llegó la actriz a su equipo. "Eso no es así. Eso no es así", repetía una y otra vez la socialité. "Eso es así, y yo lo entiendo, es normal", insistió Anabel en una tensión que no hacía sino crecer durante el reto. "Me mira como si me estuviera metiendo con ella", añadía la vasca por la forma en la que le respondía su compañera.

Juan Avellaneda intentó salir en defensa de Tamara y también se enfrentó a Alonso. "¡Y no me contestes tú como si fuera una imbécil!", le pidió la intérprete segundos antes de que Jordi Cruz se viera obligado a intervenir para que la cosa no pasara a mayores. "¿Sigues enfadada con Tamara? Porque desde ese momento te has anulado. Hay que cambiar la actitud porque en este momento estáis condenados al fracaso. Me voy porque me da vergüenza. Anabel, eres mucho más que esto", dijo enfadado el catalán.

Anabel Alonso, expulsada tras su gran bronca con Tamara

La bronca entre Tamara Falcó y Anabel Alonso se extendió hasta la valoración de los jueces, que recriminaron a ambas su incapacidad para estar por encima de las circunstancias. La actriz no pudo contener las lágrimas y se derrumbó ante las duras palabras de los cocineros. "Hoy había que ser profesionales, trabajadores y sumar, pero vuestras pésimas actitudes os han dividido totalmente", les reprochó Jordi.

El equipo perdedor de la prueba fue el formado por Tamara Falcó, Anabel Alonso, Juan Avellaneda y Félix Gómez. Como la primera había ganado la prueba de inmunidad, fueron sus tres compañeros los que quedaron en zona de peligro. Finalmente, la actriz fue expulsada del talent como perdedora de una prueba de eliminación en la que los aspirantes debían elaborar un complicado postre.

"Soy tonta, porque este programa engancha. Es así, engancha. Me voy con buen sabor de boca, no hay color en esta segunda oportunidad, porque la primera vez me fui muy frustrada al irme por un fallo técnico. Lo mejor de esta segunda etapa es verlo todo con más veteranía, con más experiencia", decía entre lágrimas Anabel Alonso antes de abandonar de nuevo las cocinas del programa.