Monumental bronca entre Ana Rosa Quintana y Antonio Maestre por las amenazas a periodistas

El colaborador equipara las presiones en Cataluña con las que él recibe de Vox

Varios periodistas han sido señalados como "terroristas" en carteles que han aparecido colgados en Cataluña. Entre ellos, Mayka Navarro, colaboradora de El programa de Ana Rosa. "Son acciones desagradables y muy cobardes", ha dicho este jueves en Telecinco.

Pero el testimonio de Mayka Navarro ha derivado en una tremenda discusión en el plató entre Ana Rosa Quintana y Antonio Maestre.

Navarro ha criticado las dificultades crecientes para informar desde la calle en Cataluña, algo que se ha agravado en las últimas semanas por los disturbios provocados por los independentistas radicales. "Hay dos compañeras de La Sexta de baja y Telecinco ahora manda a tres personas a la calle, cuando antes solo iba la redactora y el cámara".



En ese momento, Antonio Maestre ha protestado por "circunscribir" esas dificultades solo al lado independentista y ha dicho que eso también ocurre en Madrid. "Yo no puedo salir de casa en ciertos lugares", ha comentado. "¿Tú sabes lo que me ocurriría si voy a una manifestación unionista de Vox?", ha dicho el periodista a Ana Rosa Quintana.

"Todos tenemos mensajes de gente que son para ir a la policía", ha respondido la presentadora, "pero no es comparable una cosa con la otra". "¿Cómo que no es comparable? ¡No lo será para vosotros porque no lo sufrís!", ha contestado Maestre, muy enfadado.

"¡Que tú no salgas a la calle no quiere decir que yo no lo haga!"

Ana Rosa ha intentado explicarle que no es lo mismo los comentarios o amenazas que un periodista puede recibir, que las situaciones violentas que los reporteros se han encontrado en Cataluña últimamente. "Además tú sales muy poco a la calle y yo nada", ha comentado la presentadora. Maestre, entonces, se ha encendido. "¡Yo sí, salgo! ¡He estado en Vía Laietana! ¡Yo sí salgo. Que tú no salgas, no quiere decir que yo no salga!", ha gritado.

"Bueno, pues el próximo día te dedicamos a ti, que hoy estábamos hablando de Maika", ha cerrado Ana Rosa.