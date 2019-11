Toni Bolaño insulta a la consellera Meritxell Budó desde 'Espejo Público': "No voy a discutir con una imbécil" Ecoteuve.es 6/11/2019 - 18:42 0 Comentarios

El periodista explota contra la portavoz del govern tras las protestas por la visita de Felipe VI

El periodista Toni Bolaño ha estallado este miércoles en Espejo Público contra Meritxell Budó, portavoz de la Generalitat, después de que esta afirmara que la actitud de los manifestantes en la visita de Felipe VI a Cataluña "fue correcta" y que no "visualizó ninguna agresión".

"Déjame decir una cosa porque sino reviento", ha dicho el colaborador a Susanna Griso. "Que salga una señora y que diga de los insultos, los escupitajos, las patadas, las amenazas de muerte... que ella no vio volencia y que solamente fueron algunas palabras de tono...".

"Pero te voy a decir una cosa. No voy a discutir con una imbécil para no ponerme a su nivel", ha dicho a continuación a lo que la presentadora le ha pedido que intentara "no descalificar sea quien sea".

Bolaño, que después ha llamado a Budó "tipeja", ha continuado con su opinión: "Pero si la que descalifica es ella. ¿La portavoz del Gobierno que diga que no vio violencia? O es ciega o es tonta. Ya está bien. Tenía que haber sido dura condenando la violencia y la blanquea".

