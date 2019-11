Hugo, "destrozado" tras la 'bomba' que soltó Adara en 'GH VIP': "No la va a perdonar" Ecoteuve.es 6/11/2019 - 17:38 0 Comentarios

Marta López desvela en Telecinco que el uruguayo "lo está pasando fatal"

La casa de Gran Hermano VIP ha vivido un gran terremoto esta semana con el acercamiento que han protagonizado Adara y Gianmarco. Todo saltaba este lunes por los aires cuando Jorge Javier anunciaba la existencia de un vídeo en el que la concursante aseguraba que quería separarse de su pareja, Hugo Sierra, ganador de GH Revolution.

Jorge Javier Vázquez compartió íntegramente estas imágenes con la audiencia este martes, durante el Límite 48 Horas del reality. En ellas, la madrileña da un vuelco a la percepción que tenía todo el mundo de su relación con el uruguayo. Adara confesaba a su amigo que hace tiempo que Hugo no quiere acostarse con ella. "Me manda a la mierda", ha dicho la participante. "Pues el que se va a ir a la mierda es él", respondía Joao.

La exazafata asegura que Hugo "no quiere trabajar" y que nunca quiere hacer nada cuando ella le pide que hagan cosas. "Es que eres un florero que va a trabajar y punto". En clave, han hablado de una posible separación cuando salga de GH VIP. Lo que más le preocupa es su hijo. "Ahora dan muchas custodias compartidas", señaló ella. Mestro Joao la ha animado a que mire por ella misma y por su hijo. "Piensa en ti", le recomendaba.

Hugo Sierra rechazó entrar por teléfono en el programa y este miércoles, Marta López ha desvelado cómo ha afrontado las palabras de su pareja. "Lo está pasando fatal y no está nada de acuerdo con la versión de Adara", empezó diciendo la tertuliana en Ya es mediodía.

"El tema sexual puede que fuera porque Adara después de dar a luz no se encontraba bien, o esa es la excusa que está utilizando Hugo para decir que no era cosa de él, sino de ella. Que era ella la que no quería mantener relaciones sexuales con él", seguía explicando. "Está destrozado y cuando salga, él no la va a perdonar", ha sentenciado.

Hugo, por su parte, rompía su silencio en la mañana posterior a la gala a través de su cuenta personal de Twitter. "Hola legiooooon!!! Noche muy dolorosa, llegado el momento daré mis explicaciones, los quiero", ha escrito a su gran ejército de seguidores.