Iñaki Gabilondo y Alberto Cortador, teloneros de 'Gente de Orden', el nuevo programa de Eurosport Ecoteuve.es 11:50 - 7/11/2019 0 Comentarios

VÍDEO EXCLUSIVO ECOTEUVE.ES | El formato une al deporte y al periodismo

Eurosport 2 estrena esta noche (22.00) Gente de Orden. Se trata del nuevo programa de producción local de Eurosport, que arranca con Iñaki Gabilondo y Alberto Contador como primeros invitados.

El espacio, presentado por Miguel Ángel Méndez sienta frente a frente a grandes referentes del mundo del deporte y del periodismo de nuestro país para mantener con ellos una charla distendida, pero también muy personal, repasando sus opiniones, vivencias y anécdotas sobre temas que van más allá del propio deporte.

"Durante 25 años he estado levantándome cada día a las cuatro de la mañana que, aunque no es subir el Tourmalet, requiere una perseverancia y disciplina de vida que evidentemente no es el tipo de vida que lleva un ciclista pero que sí obliga igualmente a una formalidad y rigor constante", declara el veterano periodista.

"Si respetas tu profesión y trabajas de una manera muy meticulosa, es imposible rendir siempre al máximo durante tanto tiempo. En el periodismo, en el ciclismo y en cualquier trabajo hay que vivir de una manera muy organizada para poder ser serio y, con ello, poder vivir de tu profesión".

Todos los invitados de 'Gente de orden'

- Episodio 2: Ana Muñoz y Mónica Marchante (8 de noviembre). Ana Muñoz es actualmente Vicepresidenta de la RFEF además de haber sido Directora General de Agencia Antidopaje y del Consejo Superior de Deportes. Mónica Marchante, fiel seguidora del mejor ciclismo, forma parte del elenco de profesionales de Movistar+ desde los tiempos de Canal+.

- Episodio 3: Fernando Ruíz e Iván Castelló (11 de noviembre). Larga trayectoria de ambos periodistas en medios como AS, Onda Cero, Canal+ y actualmente responsables Editorial y Digital, respectivamente, en Eurosport.

- Episodio 4: Julio Pulido y José Luis Corrochano (12 de noviembre). Julio Pulido, además de haber trabajado junto a José María García en Cope y Onda Cero los 19 años, es editor jefe de Deportes Cuatro y mano derecha de Manu Carreño en la televisión y en el programa El Larguero de la Cadena SER. José Luis Corrochano es una de las voces más brillantes de la radio deportiva en España, presentando programas deportivos en Cope y con más de 25 años en la radio a sus espaldas.

- Episodio 5: Antonio Sanz y Javier Matallanas (13 de noviembre). Antonio Sanz conoce bien esta profesión. Su periplo en Marca precede el rol que tuvo como Director de Comunicación del Atlético de Madrid y su actual trabajo como responsable de la comunicación de los futbolistas de la agencia Bahía Internacional. Javier Matallanas es adjunto al director de AS y Responsable de ASTV.

- Episodio 6: Luis Villarejo y Roberto Gómez (14 de noviembre). Luis Villarejo es el actual Director de Deportes de la Agencia EFE, y ha ocupado entre otros puestos, el de Director de Comunicación del Real Madrid y del Consejo Superior del Deporte- Roberto Gómez es colaborador en el programa 'El Transistor' de José Ramón de La Morena y habitual tertuliano en Estudio Estadio. Además, durante muchos años, formó parte del equipo de mítico José María García.

- Episodio 7: Amalio Moratalla y Elías Israel (15 de noviembre). Amalio Moratalla fue durante muchos años Director Adjunto de Marca, Director General de Recoletos y luego Adjunto al Consejero Delegado de Unidad Editorial. En la actualidad es socio de la agencia Llorente y Cuenca que se especializa en el mundo del deporte y la empresa. Elías Israel, fundador y editor de Sportyou además de ser tertuliano habitual en Cope y GOL, con 32 años se convirtió en el Director de MARCA más joven en ocupar el puesto.