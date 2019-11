Anabel Alonso y Fran Rivera protagonizan una tensa discusión en directo: "¡Tú también insultas!" Ecoteuve.es 6/11/2019 - 15:38 0 Comentarios

El torero recupera un comentario que la actriz escribió en Twitter por una vieja polémica

La actriz Anabel Alonso ha visitado Espejo público. Su paso por el programa se ha saldado con un tenso rifirrafe con Fran Rivera, colaborador del programa que presenta Susanna Griso en Antena 3.

La presentadora ha destacado el perfil de tuitera beligerante de Anabel Alonso, siempre combativa en las redes sociales y azote de la derecha. "Creo que se puede debatir pero sin entrar en el insulto", ha dicho la actriz. Un comentario sobre el que rápidamente ha saltado el torero.

"Tú lo haces también. Entras en el insulto personal y en despreciar a la persona por un prejuicio que tú tienes", ha dicho Rivera. "A mí me metiste en un grupo de hombres maltratadores y machistas. Entiendo que es un insulto cuando no me conoces de nada".

La polémica de Anabel Alonso y Fran Rivera por el caso de un vídeo sexual

La historia que ha recordado Fran Rivera se remonta a un comentario que hizo hace unos meses, a propósito de la muerte de una persona que se suicidó después de haberse difundido entre compañeros de trabajo un vídeo íntimo que mandó a un ex.

Fran dijo que aconsejaba a su hija que nunca mandase vídeos de esa índole, "porque quedas en manos de un tercero". El torero, además, apuntó que "no es de hombres hacer viral un vídeo así, pero los hombres, y yo soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo".

"A ver, Fran, querrás decir los hombres como tú", respondió en aquel momento Anabel Alonso. Y ese comentario de la actriz fue lo que le molestó a Fran y el motivo por el que le ha hecho un reproche aprovechando su visita a Espejo público.

Fran Rivera ha explicado que él habló de "hombres" generalizando por "no acusar a nadie" pero no quería decir que él se incluyese en el grupo. De hecho, opinó que viralizar un vídeo así era de ser alguien "asqueroso" y "sabandija". "Con esa última parte no se quedó [Anabel], sino que lo que hizo fue meterme en ese grupo", ha lamentado Fran Rivera.