La loca comparación entre Chenoa y Abascal que dejó atónito a Buenafuente: "Un 'OT' ideológico"

Bob Pop sorprendió al presentador de #0 con un particular análisis del debate

Bob Pop apareció este martes en el plató de Late Motiv para hacer su particular análisis de la actualidad política y, en especial, del debate a cinco que celebró un día antes la Academia de Televisión entre los principales candidatos a las elecciones generales de este domingo 10 de noviembre.

"No entiendo por qué hablamos del debate electoral como si fuera un acontecimiento político cuando no es así. El debate no es campaña política, es un programa de televisión. Igual que Operación Triunfo no era música, era un programa de televisión. Pues el debate fue un OT ideológico, donde lo de menos era saber quién iba a ganar la gala o el concurso", empezó diciendo el colaborador a Andreu Buenafuente.

Bob Pop explicó que "lo gordo" era "ver cuál de los participantes iba a petarlo con su temazo en las verbenas. Incluso ver no quién iba a petarlo, sino quién iba a grabar un dúo o un trío con artistas consagrados del panorama nacional", siguió ironizando antes de hacer una loca comparación que dejó descuadrado al presentador.

"Y ya te digo yo que en el debate Abascal fue Chenoa. No va a quedar entre los tres primeros, pero ha conseguido que su canción se vaya a escuchar en todos los lados. Porque cuando la política va hacia el abismo, Abascal ya ha venido de allí", sentenció el crítico ante los aplausos del público presente en plató.