La escatológica conversación entre Sofía Reyes y Broncano sobre sus "cacotas": "¿Te limpias sentada o de pie?"

La cantante mexicana respondió con humor al presentador de 'La Resistencia'

David Broncano recibió este martes la visita de Sofía Reyes. La cantante mexicana acudió al plató de La Resistencia para promocionar A tu manera (Corbata), su nuevo single junto a Jhay Cortez. Y siguiendo la estela de su famosa entrevista a Anitta, el humorista no dudó en preguntar a la artista por algunos asuntos escatológicos.

"Estaba leyendo tu biografía y hay un motón de cosas guay tuyas. Así que, la primera pregunta es: ¿Pones el pestillo cuando vas al baño?", le lanzó a su invitada ante las risas del público. "Cuando voy a orinar no, me da igual", respondió enseguida Sofía Reyes. "¿Y si son 'cacotas'?", insistió el presentador. "Ahí sí", señaló la joven. "Pa' 'cacotas' sí, ¿eh? Porque al orinar te puedes levantar de golpe, pero con cacotas... Se puede liar la de Dios", bromeó el cómico.

Al ver que la cantante entraba al juego, Broncano quiso tirar del hilo y conocer más detalles sobre sus hábitos intestinales. "Vi tu entrevista con Anitta y básicamente hablaron de eso", recordó la cantante mientras el presentador le confirmó que "fue todo de cagar". "A ella le encanta eso", desveló Sofía Reyes entre risas.

Acto seguido, Broncano lanzó a su entrevistada una pregunta más sobre este asunto: "¿Te limpias sentada o de pie?". "Qué buena pregunta. Yo creo que empiezo sentada y luego de pie", respondió la mexicana. "Sentado lo gordo... y ya el detalle fino, la rúbrica de pie", dijo el humorista.

"No lo había pensado nunca, pero sí. Yo creo que cuando uno se pone de pie es que ya está por terminar", respondió con carisma la joven, que también respondió a la cuestión sexual que plantea habitualmente Broncano. "¿Cuántas relaciones has tenido en el último mes?", preguntó. "Menos de las que me gustaría. Estoy pasándolo mal...", confesó Reyes ante las carcajadas del público.