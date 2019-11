El motivo por el que Fran González, ganador de 'Pasapalabra', ha reaparecido en 'El Tirón' de Christian Gálvez Ecoteuve.es 6/11/2019 - 12:55 0 Comentarios

El asturiano regresó a Telecinco para el improvisado concurso de 'Sálvame Banana'

Los espectadores de Telecinco se llevaron este martes una gran sorpresa con la inesperada reaparición en El Tirón de un rostro muy famoso de Pasapalabra. Se trata de Fran González, el ganador del último gran bote que puso en juego el concurso que tuvo que retirar la cadena de la parrilla tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Hasta ahora, poco se había sabido del joven asturiano que conquistó a los espectadores por su naturalidad y humildad ante las cámaras. Fran ha sido reclutado ahora por el nuevo concurso que Telecinco ha insertado en Sálvame Banana como posible sustituto de Rafa u Orestes en el caso de que alguno de ellos resultara expulsado.

Nada más empezar la emisión, Christian Gálvez salió del plató en busca de González para acompañarlo al banquillo en el que se sientan habitualmente algunas viejas glorias de Pasapalabra, como es el caso de Leo.

Fran tuvo tiempo de deleitar a la audiencia acertando desde la grada una pregunta que Orestes no supo responder. Fue entonces cuando Gálvez le preguntó cómo le había ido en su viaje por Grecia con parte del dinero que ganó el anterior programa.

"Bien, bien, no me he quedado allí de milagro", dijo entre risas el joven. "Entre Grecia y enfrentarte a uno de estos dos [Rafa y Orestes], ¿con qué te quedas?", se interesó el presentador al tiempo que él reconocía que era una "difícil decisión".

"¿Y si eliminamos Grecia de la ecuación con cuál te quedarías?", insistió. "Con cualquiera de los dos estaría muy bien. Con Rafa ya he tenido la suerte de jugar y la verdad, son los dos geniales, sería un placer", aclaró con su habitual diplomacia ante las cámaras.