Arrimadas vuelve a llevar la carta de dimisión al director de TV3: "Le vamos a quitar con el 155" 6/11/2019

La candidata de Ciudadanos cargó contra Vicent Sanchis en el debate de la autonómica

"Dimita usted, que seguro que se siente muy mal pagado con esos 110.000 euros manipulando"

Como ya hiciera en las vísperas del 28A, Inés Arrimadas volvió a cargar duramente contra el director de TV3, Vicent Sanchis, durante el debate electoral celebrado este martes en la autonómica catalana. La candidata de Ciudadanos volvió a llevarle su carta de dimisión.

"TV3 es una maquinaria de propaganda y se lo tengo que volver a decir, señor Sanchis. Parece que no nos vamos a librar de usted ni con agua caliente", empezó diciendo la política de la formación naranja.

Arrimadas recordó que el "reprobado por el Parlamento" y "acusado por la Justicia" tiene un "sueldazo": "Usted gana 110.000 euros y el otro día leí que, en febrero de este año, había dicho que le parecía poco, que se sentía mal pagado y que, por eso, quería dejar la televisión".

La cabeza de listas del partido liderado por Albert Rivera continuó: "Y como muestra muestra de la infamia que es esta televisión, desde las últimas elecciones hasta aquí, se ha llamado 'putos perros de mierda' a los Mossos d´Esquadra, se ha tratado de nuevo a Otegi como si fuese una superestrellas, se justifica la violencia...".

Arrimadas, a Sanchis: "Le he vuelto a traer la carta de dimisión"

También reprochó que las instalaciones del canal estuvieran repletas de lazos amarillos: "Son ustedes tan sectarios que incluso el día que hacemos el debate, TV3 está llena de estos plásticos amarillos, que lo acabo de quitar de la barandilla de la entrada".

"Por dignidad, le he vuelto a traer la carta de dimisión. Dimita usted, que seguro que se siente muy mal pagado con esos 110.000 euros manipulando esta televisión. Y no nos haga esperar a gobernar porque le vamos a quitar con el 155 en cuanto podamos", aseguró.

Sanchis esbozó una irónica sonrisa y contestó así: "Que sepa que yo no le puedo contestar porque no me presento a las elecciones. Muchas gracias por sus sugerencias, una vez más".

La dirección de TV3 es tan sectaria que ni el día del debate puede evitar tenerlo todo lleno de propaganda separatista pic.twitter.com/gLuZCx94Ev — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) November 5, 2019

Cayetana Álvarez de Toledo arranca lazos amarillos en TV3

Cayetana Álvarez de Toledo, candidata del PP por Barcelona, mantuvo la misma postura que Arrimadas y publicó un vídeo en que se la ve arrancando los plásticos amarillos: "He llegado a TV3 para el debate. He visto los lazos amarillos en la escalera. Y he hecho esto", y después ha publicado una foto con los lazos en la basura, diciendo textualmente que así los ha dejado en su sitio.