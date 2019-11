Un señor de 64 años rechaza a una mujer de 62 en 'First Dates' por su edad: "Me hubiera gustado más joven" Ecoteuve.es 6/11/2019 - 11:56 0 Comentarios

Vicente e Isabel protagonizaron un tenso rifirrafe en el dating de Cuatro

El restaurante de First Dates vivió este martes un gran momento de tensión en el final de una cita entre dos solteros que acudieron al dating show de Cuatro con el objetivo de encontrar a su media naranja. Vicente, un valenciano de 64 años y Isabel, una ilicitana de 62, fueron los protagonistas de este rifirrafe.

Y aunque parecía que durante la velada ambos que existía una gran química entre ellos, todo se torció en el momento de la decisión final. Vicente no quiso tener una segunda cita con Isabel y para argumentarlo, usó el tema de la edad como excusa. "Si te soy sincero, me hubiera gustado más joven", dijo en el 'confesionario' segundos después de verla.

Lea también: Un vegano cansino planta a su cita en First Dates por su ofensa a los animales: Paso de perder el tiempo

"Si te soy sincero, como amigo, lo que tú quieras. Es más, me gustaría que vinieses a Valencia, pero como pareja no he sintonizado por numerosas circunstancias. A lo mejor por la distancia o porque la edad me influye un poco. No sé", siguió diciendo en unas palabras que indignaron a Isabel.

"A lo mejor soy muy mayor para ti. Como has dicho lo de la edad...", respondió enfadada la mujer, que segundos antes había manifestado su intención de seguir conociendo a Vicente lejos del programa.