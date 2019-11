La dura infancia de Gianmarco ('GH VIP'), víctima del 'bullying' por su sobrepeso: "Me meaban en los zapatos" Ecoteuve.es 6/11/2019 - 10:49 0 Comentarios

El italiano explicó que la muerte de un familiar marcó su adolescencia

Gianmarco se enfrentó este martes a la 'curva de la vida', dos días antes de su posible expulsión de GH VIP. El italiano y Alba Carrillo se jugarán en la gala de este jueves su permanencia en el reality después de que Adara Molinero y el Maestro Joao fueran salvados en el Límite 48 Horas presentado por Jorge Javier Vázquez.

Orestini tuvo así la oportunidad de desvelar ante la audiencia algunos episodios desconocidos sobre su pasado. El joven de 23 años aseguró que actualmente tenía una unión muy cercana con su familia, siendo su hermano Lucas la persona más importante para él. Esta estrecha relación viene marcada por las veces que su hermano mayor tuvo que dar la cara por él al ser víctima del bullying durante su etapa en el colegio.

"En el 2004 empiezo a engordar y mis compañeros me hacen muchas bromas, se meten mucho conmigo llegando hasta mearme en los zapatos. Yo seguí engordando mucho, tenía mucha frustración y me desahogaba comiendo. Estaba tan gordo que hasta me fatigaba comiendo", empezó explicando Gianmarco.

Acto seguido, el italiano desveló el momento más duro de su vida: "En 2008, pierdo a una persona de mi familia debido a una enfermedad grave. Es un vacío que nunca llegué a llenar. Esta persona antes de irse me dijo que tenía que disfrutar siempre del momento y hacer lo que sentía, y así lo hago. La muerte de mi tía fue algo muy fuerte para todos porque murió muy joven, con solo 35 años", contó el concursante mientras rompía a llorar.

Gianmarco confesó que tras este duro golpe, decidió que tenía que dar un vuelco a su situación física y personal: "En 2010, entiendo que tengo que cambiar porque sino iría siempre hacia abajo. Empecé a entrenar y, gracias a mi entrenador, emprendo un nuevo camino. Para mí eso supuso un cambio. Empecé a adelgazar, a sentirme más seguro de mi mismo y empiezo a aprender idiomas", declaró el joven, que asegura estar ahora en el momento más feliz de su vida, tras su entrada en la casa de GH VIP.

"Esto ha sido una gran oportunidad para mí. Era la primera vez que me separaba de mi familia, pero estoy en un país que adoro y me gusta muchísimo el idioma. Esta experiencia está teniendo cosas buenas y cosas malas, pero me quedo con lo bueno y con las amistades que estoy haciendo", concluyó Orestini.