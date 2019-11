Antonio Maestre se pica con Motos y lanza un desproporcionado ataque contra Nuria Roca: "Ha perdido la dignidad" Ecoteuve.es 6/11/2019 - 9:48 0 Comentarios

'El Hormiguero' responde al periodista tras haber criticado la visita de Santiago Abascal

Maestre reacciona acusando a la colaboradora de actuar "obligada" por el presentador de Antena 3

Nuria Roca frena su ataque: "No seas machista; yo la dignidad no la pierdo jamás"

Las entrevistas a los políticos que ha hecho Pablo Motos en El Hormiguero siguen generando ruido. Especialmente la de Santiago Abascal, líder de Vox, que provocó un chorreo de críticas que no han cesado desde hace semanas.

Pablo Motos aprovechó la sección de Nuria Roca en El Hormiguero para repasar todas las acusaciones que ha recibido. "Se ha hablado más de ti que de Franco", bromeó la colaboradora. "Te han llamado comunista, fascista, progre... y comeniños pelirrojo", recordó.

Roca también repasó algunos artículos y columnas de opinión, pero se detuvieron en una publicación del periodista Antonio Maestre, que acusó a Motos de hacer "propaganda del fascismo" por dedicar un programa a Santiago Abascal y le hizo responsable de todas las medidas que aplicase Vox por haberle dado espacio en el programa.



El Hormiguero aprovechó para recordar otros tuits de Maestre, cuando defendió que TVE sí podía entrevistar a Otegi. En otro mensaje, el periodista argumentaba que él escribe "para gente inteligente". "Eso no es verdad, cuando tú escribes un artículo lo puede leer el tonto del pueblo", espetó Motos. Asimismo, mostraron otro tuit en el que Maestre pedía que se diferenciase entre un programa de entrevistas y otro que no lo es. "¿El Hormiguero no es un programa de entrevistas? Pues llevo más de 2.000", se defendió Motos.

Maestre acusa a Nuria Roca de "perder la dignidad"

Antonio Maestre no tardó en responder a través de las redes sociales en cuanto se enteró de que había sido protagonista de El Hormiguero. El tertuliano -colabora en El programa de AR, al que también ha acudido Abascal- se picó al ver lo que el espacio de Antena 3 había dicho de él y la tomó, especialmente, con Nuria Roca. De hecho, lanzó contra ella un duro ataque.

"Ha sido un poco triste ver a Nuria Roca haciendo el ridículo en la pieza. La tenía un mínimo de respeto", dijo el periodista, que considera que la presentadora "perdió la dignidad" con esa sección, "obligada" por Pablo Motos.



Nuria Roca tampoco tardó en responder con otro tuit con el que trató de frenar su ataque. "Nene, no seas machista... a mí no me obliga nadie... y yo la dignidad no la pierdo, jamás... no te equivoques chiquitín...". Acto seguido, la presentadora le recordó que "la pieza no era sobre ti, sino un resumen de lo que se ha dicho después de 3 semanas de entrevistas a políticos... tú eras sólo uno más". [Vídeo]

Me acaban de comentar que han hecho una pieza hablando de este artículo "intentando" desmontar algohttps://t.co/7GrtAHjaOI



Voy a revelar que esa semana me llamó el responsable de prensa de @El_Hormiguero porque les molestó y tras la conversación me dijo que yo tenía razón ???? https://t.co/CxoduJeYQY — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 5, 2019

Ha sido un poco triste ver a @nuriarocagranel haciendo el ridículo en la pieza. La tenía un mínimo de respeto. La próxima hacemos como me dijo vuestro responsable de prensa y os lo explico despacito. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 5, 2019

Lo más preocupante es que hayan tardado un mes para contestar de esa manera. Pero el nivel que tienen no da para más. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 5, 2019

Que Pablo Motos se pique y obligue a @nuriarocagranel a perder la dignidad para hacer una pieza en @El_Hormiguero para contestar mi artículo de opinión es un nuevo hito que apuntarme. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 5, 2019

Nuria Roca Contesta a Maestre: "Nene, no seas machista"

Nene, no seas machista... a mí no me obliga nadie... y yo la dignidad no la pierdo, jamás... no te equivoques chiquitín... https://t.co/PqTzP4rNVe — nuria roca granell (@nuriarocagranel) November 5, 2019