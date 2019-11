Isabel Gemio, ¿nueva diputada del Congreso?: el tremendo fallo de un concursante de '¡Boom!' Ecoteuve.es 5/11/2019 - 18:55 0 Comentarios

El concursante se llevó las manos a la cabeza tras su sonoro error en Antena 3

Los Dispersos continúan luchando por convertirse en los nuevos Lobos de ¡Boom!. El equipo, que se conoció también tras su paso por Saber y ganar es el que más ha aguantado en el concurso de Antena 3 después de que sus antecesores se llevaran el histórico bote del programa.

Sin embargo, a pesar de su buen hacer en el formato presentado por Juanra Bonet, Miguel Ángel (M.A.), uno sus integrantes, cometió un fallo que ha dado mucho que hablar. Los nervios jugaron una mala pasada al joven, que acabó protagonizando un patinazo que provocó alguna risa en el plató de Atresmedia.

En la prueba de la bomba estratégica, Juanra Bonet pidió a los concursantes que seleccionaran de un listado de diez personas aquellas que fueron o son actualmente diputados en el Congreso. M.A. empezó eligiendo a Alejandro Lerroux e Irene Montero, pero su tercera elección, metió la pata: "Isabel Gemio", aseguró llevándose enseguida las manos a la cara.

El valenciano se excusó alegando que el fallo llegó porque "me he puesto a leer en orden y en vez de decir 'Jorge Moragas' que era el siguiente, he ido directo a Isabel Gemio", explicó en referencia a la reputada periodista de Onda Cero. "¿Te la imaginas?", le preguntó entre risas Bonet. "En fin...", concluyó el concursantes antes de continuar con el rumbo del programa.

