'OT 2020' pierde poder de convocatoria: 6.000 personas menos se presentan al casting de la próxima edición

La participación decae respecto a 'OT 2018' pero es idéntica a la de 'OT 2017'

El equipo de casting de OT 2020 ha recorrido durante cinco semanas Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Palma de Mallorca, Málaga, Sevilla, Bilbao, y Santiago de Compostela buscando a los próximos concursantes del talent musical producido por RTVE en colaboración con Gestmusic Endemol.

La última parada se ha celebrado este martes en Madrid con la presencia de más de 2.500 personas. En total, más de 10.000 candidatos se han presentado a los castings llevados a cabo en alguna de las nueve ciudades españolas; y 204 de ellos, con el pase directo, se han evitado hacer colas.

Durante la última prueba en Madrid, Noemí Galera, directora del casting y de la Academia, se ha mostrado muy satisfecha de cómo va el proceso de selección: "Estamos todos súper contentos, hay muchísimo nivel, tenemos concursantes como para dos ediciones. Y el problema lo vamos a tener en el casting final, para poder hacer una buena mezcla. Pero hay perfiles muy diferentes, voces muy personales, gente muy preparada...", ha afirmado.

"Cuando ves a alguien que llama tu atención, y solo quieres escuchar más y más... Eso significa que hay algo que te engancha. Y a lo mejor te interesa verlo con música, con una base musical... saber más de esa persona", ha contado Noemí sobre el proceso de casting. La directora de la Academia ha destacado que este año han encontrado un repertorio más variado entre los aspirantes que se han presentado a las pruebas de selección y que "vienen más compositores, gente que en la primera fase ya nos cantan temas suyos... Eso es un riesgo. Pero aquí estamos abiertos".

La norteamericana Billie Eilish ha sido la artista internacional más "versionada" por los aspirantes, junto a Amy Winehouse o Alicia Keys. También ha sido muy escuchada La llorona, con la que Alba Reche destacó el año pasado; o los singles de Natalia (Nana triste) y Aitana (Vas a quedarte). Otras canciones destacadas han sido La flaca de Jarabe de Palo, o Fly me to the moon, de Frank Sinatra.

OT pierde convocatoria respecto a 2018

El casting más multitudinario de la nueva edición ha sido de nuevo el de Madrid, con más de 2.500 candidatos en las pruebas realizadas en el Pabellón Satélite del Madrid Arena, en el Recinto Ferial de la Casa de Campo.

En las últimas cinco semanas, más de 10.000 personas se han presentado a las pruebas ante el equipo de casting formado por Noemí Galera, Ismael Agudo, Pablo Wessling y José Marín. En total, unas 6.000 personas menos respecto a OT 2018 (tras el fenómeno de la edición anterior), pero las mismas que el exitoso OT 2017.

En Barcelona se presentaron 1.985 personas, de las que 31 pasaron a la siguiente fase; en Las Palmas de Gran Canaria fueron 436 los candidatos, con 14 clasificados; en Valencia fueron 1.419 las personas que se presentaron a las pruebas y 11 clasificados; Palma de Mallorca recibió a 321 aspirantes y 7 se clasificaron; en Málaga los aspirantes subieron a 1.035, con 11 para la siguiente fase; mientras que en Sevilla fueron 1.408, con 8 clasificados; Bilbao, por su parte, contó con 732, con 10 para la siguiente pase; y Santiago de Compostela reunió a 612 personas, 5 llegaron a la fase posterior.