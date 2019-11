La espectacular bronca de Toñi Moreno a Kiko Jiménez y Violeta Mangriñán: "Aquí nadie es más que nadie" Ecoteuve.es 5/11/2019 - 17:32 0 Comentarios

La presentadora interrumpió 'Myhyv' por una pelea entre los colaboradores

Kiko Jiménez y Violeta Mangriñán han vuelto a protagonizar una gran discusión en plató de Mujeres y hombres y viceversa. Este martes, la tensión entre los colaboradores ha llegado a tal punto que Toñi Moreno se ha visto obligada a intermediar entre ellos. Todo se desencadenó cuando el andaluz soltó un comentario, mientras comentaban Crazy Camp -el nuevo reality de MTMAD-, que hizo explotar a la valenciana.

Mientras se emitía un vídeo, Kiko dijo algo que hizo estallar a Violeta, que rompió a llorar en cuanto la conexión se devolvió con el plató de Telecinco. "No aguanto que Kiko diga que le tenemos envidia no sé de qué y haga referencia a nuestra diferencia de sillas. No sé qué se piensa, cuando su paso por un programa ha dado vídeos pero es repugnante y lamentable", empezó lamentando.

Lea también: Toñi Moreno abronca a Violeta por su corte de mangas a Kiko: "A Fabio no le gusta que hagas esos gestos"

"No voy a permitir que se ría de mí y de mi novio y no sé qué se piensa por haber vendido trapos sucios de su vida. A mí también me lo han ofrecido, pero he dicho que no. Cuando no le quede nada más que vender ¿qué va a hacer?", concluyó nerviosa antes de que Kiko siguiera en su ataque.

El novio de Sofía Suescun presumió de haber vendido su vida mejor que Mangriñán: "Ella también lo ha hecho, solo que en pequeñito en una revista y eso le da envidia", le espetó segundos antes de que pidiera al director de Myhyv que cortara este desagradable fragmento del programa.

La gran bronca de Toñi Moreno a Kiko y Violeta

Toñi Moreno explotó ante las exigencias de Kiko Jiménez y decidió intervenir para abroncar a sus colaboradores: "Aquí no se va a cortar nada y menos porque tu lo digas. Aquí hay un director que es el que manda. Y eso del dinero... ¿Se te ha ido la pelota?", preguntó enfadada la presentadora.

"Quiero que vuelva el tío de Jaén al que conocí", le pidió a Jiménez. "¿Eres más importante porque cobras más?", preguntó Toñi Moreno mientras Kiko negaba lo que acababa de insinuar. "Aquí nadie es más que nadie. Nosotros tratamos con el mismo respeto a un pretendiente, a un tronista, a un opinionista o a vosotros que habéis hecho grande este programa y no vamos a permitir faltas de respeto por parte de nadie", comenzó afirmando.

"Estáis hablando de envidia de cosas que no son para ser envidiadas. Yo no envidio a la gente que vende su vida, yo no envidio a la gente que falta al respeto y no envidio a la gente que no sabe dialogar", sentenció mientras Violeta y Kiko permanecían en silencio.