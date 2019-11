Atropellan en directo a una chica en patinete que se saltó un semáforo en rojo tras aprobar un examen de seguridad vial Ecoteuve.es 5/11/2019 - 13:49 0 Comentarios

Las cámaras de la televisión autonómica de las Islas Baleares captaron el accidente

La televisión autonómica de las Islas Baleares ha vivido un momento de gran tensión con el atropello en directo a una joven que acababa de responder a uno de los reporteros de la cadena. El periodista de IB3 se encontraba haciendo una encuesta sobre la seguridad vial de los patinetes eléctricos cuando, al acabar la entrevista, fue arrollada por un vehículo.

El reportero preguntó a la chica sobre la normativa aprobada por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca para los usuarios de los patinetes eléctricos. "No se puede ir fuera del carril bici o de la acera, todavía no es obligatorio el caso, no se pueden llevar cascos de música y creo que de noche se puede ir por todas partes a las 22 de la noche más o menos", responde la mallorquina.

"Aprobadísima, gracias", responde el periodista antes de dejar marchar a la chica, que se lanza a cruzar un paso de peatones en las Avenidas de Palma. En el momento en el que la usuaria está a punto de llegar a la otra acera, un coche se la lleva por delante ante la sorpresa de los testigos de la escena. Y es que, analizando la escena, la entrevistada había decidido cruzar la calzada con su semáforo cuando este se encontraba ya en rojo.