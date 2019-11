Tensión entre Susanna Griso y Espinosa de los Monteros por la nacionalidad de las Manadas: "¿No le parece peligroso?" Ecoteuve.es 13:06 - 5/11/2019 0 Comentarios

La presentadora le pregunta por el "error constatable" de Santiago Abascal en el debate

Griso recrimina al portavoz de VOX su interpretación de los datos oficiales del INE

El político ha concluido que "un extranjero es tres veces más propenso a violar que un español"

Iván Espinosa de los Monteros y Susanna Griso han tenido un rifirrafe este martes en Espejo Público a raíz de los datos aportados por Santiago Abascal en el debate electoral a cinco, sobre la nacionalidad de las violaciones en grupo. El líder de VOX dijo que "el 70% de los que están imputados por manadas son extranjeros".

Lo cierto es que no existe ningún dato oficial sobre esto y, por eso, la presentadora ha preguntado sobre el origen de la fuente de este dato al portavoz de la formación: "¿De dónde lo sacó? Se lo digo porque ya que sacamos los datos, en este caso, el error era constatable".

Después de que Espinosa de los Monteros divagara en su respuesta, Griso ha expuestos los datos aportados por el INE en el que se determinan que en 2018, 312 de los condenados por agresión sexual fueron españoles y 96 extranjeros. "No es de letras, pero la cifra de condenados españoles triplica a la de los extranjeros", ha dicho la presentadora.

"Claro, pero conviene que mire usted el dato de lo que estaba hablando el señor Abascal, por que lo que dijo ayer Abascal era acerca de las manadas, palabra que tenemos que manejar con mucho cuidado a partir de hoy", ha contestado el político con cierto retintín por el lapsus de Pablo Iglesias.

Griso, a Espinosa de los Monteros: "¿No le parece peligrosísimo?

"Pero, ¿estará usted de acuerdo conmigo que no podemos hablar de personas que están siendo investigadas? Tenemos que irnos a los datos de los condenados porque sino atacamos su presunción de inocencia", ha afirmado a continuación Griso.

Con los datos sobre la mesa, Espinosa de los Monteros ha hecho su propia interpretación: "¿3 a 1? Perfecto. Resulta que los españoles son diez veces más que los extranjeros. Si usted me dice que de cada cuatro violadores, tres españoles, pero de cada diez habitantes en España, nueve son españoles, lo que usted me está diciendo es que un español es tres veces menos propenso, o dicho de otra manera, un extranjero es tres veces más propenso a violar".

"Le agradezco el dato para incorporarlo desde ahora en adelante en los nuevos datos que utilizará VOX", ha añadido con cierta sorna a lo que Griso ha preguntado: "¿No le parece peligrosísimo hacer este tipo de afirmaciones?". "No, no, es que son datos que acaba de dar usted". "No, usted ha hecho una lectura distinta y mis conclusiones no coinciden con las mías. Yo me remito a los datos del INE y yo hablo de condenas, usted de tendencia".

Abascal fue preguntado por el origen de la fuente del dato aportado en el debate electoral

Sobre la fuente de estos datos fue preguntado Abascal por el periodista de La Sexta José Yélamo. "Sale de una publicación de una compañera suya, de una periodista. Sale de esos lugares, precisamente, porque los políticos no tenemos oportunidad de conocer esos datos, pero eso se va a terminar", respondió Abascal.

Yélamo repreguntó y el líder de VOX añadió: "El dato viene de una compañera suya, deberían preguntárselo a ella. No obstante, si ese dato tiene algún tipo de error, nosotros sabremos exactamente cuál es el error".