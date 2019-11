El dueño de Lucas, el perro viral de Albert Rivera, niega a Griso que sea un instrumento de campaña: "No lo estamos utilizando" Ecoteuve.es 5/11/2019 - 12:31 0 Comentarios

'Espejo Público' pone cara a Pablo Sarrión, el dueño del 'caniche toy' utilizado por Ciudadanos

Susanna Griso recibió este lunes en Espejo Público la visita de Lucas, el perro que se ha sacado de la manga Ciudadanos este fin de semana para intentar dar un golpe de efecto a su campaña electoral. "Aún huele a leche", decía Albert Rivera en un vídeo lanzado por el partido que ha provocado todo tipo de memes y chascarrillos.

El pequeño caniche toy acudió al programa de Antena 3 en compañía de su dueño, Pablo Sarrión, integrante de la formación naranja. La mascota llevaba la bandera de España en su collar y el joven explicó que es porque "este perro es un liberal constitucionalista". "¿Os imaginabais que esto del perro iba a dar tanto de sí o fue algo improvisado?", preguntó Karmele Marchante al político. "Qué va", respondió escuetamente el invitado antes de eludir la cuestión planteada por la tertuliana.

"¿Hay algún paralelismo entre aquel desnudo de Albert Rivera cuando se presentó en sociedad como líder de Ciutadans y esto del perrito?", insistió Marchante. "El paralelismo tiene que ser entre Lucas y conmigo. Lucas es un fenómeno viral porque salió a la calle a pasear y lo metí en la sede a enseñárselo a mis compañeros", respondió Sarrión reafirmándose en que no hay una estrategia detrás de este movimiento.

No obstante, Lucas y Rivera eran colocados a la misma hora de la entrevista en la fachada de la sede de Ciudadanos en Madrid. El partido naranja promocionaba la cuenta que la formación ha abierto al perro en Twitter e Instagram en el gran cartel en el que hace unos días también felicitaban a Inés Arrimadas tras el anuncio de su embarazo.

"Los animales no son cosas. Estáis diciendo que lo estamos utilizando y no es así", dijo molesto Pablo Sarrión ante los reproches de algunos colaboradores como Elisa Beni. "Se ha comparado con la escena de Los Simpson por cómo se pretende manipular al electorado con la ternura de la mascota", añadió crítico Rubén Amón. "Crees que tengo en casa a un perro pensando en unas elecciones", dijo ofendido el político. "Viral no quiere decir positivo", insistió Amón.

Susanna Griso salió entonces en defensa de Ciudadanos y su invitado ante las críticas de sus tertulianos: "Lucas es una monada y yo creo que fue algo espontáneo y no preparado, que te lo llevaste mientras preparabais el debate electoral", aseguró la presentadora mientras sus tertulianos se llevaban las manos a la cabeza. "¿Pero cómo que no fue preparado?", exclamaba Rubén Amón.