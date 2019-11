La noche más picante de Paz Padilla: se queda en sujetador y confiesa sus "magreos" en las playas de Cádiz Ecoteuve.es 5/11/2019 - 10:58 0 Comentarios

La juez de 'Got Talent' no tuvo ningún tipo de vergüenza al desvelar su secreto de la adolescencia

Aunque este lunes todos los focos estaban puestos en el debate electoral a cinco que organizó la Academia de Televisión y que se pudo ver en TVE, Atresmedia y los canales de la FORTA, Telecinco decidió apostar por una nueva entrega de Got Talent.

Paz Padilla fue la protagonista del programa este lunes por realizar una picante confesión durante un momento de lo más cómplice con su compañero juez Dani Martínez. "Ay, madre mía la de magreos que me he dado yo en la playa de Cádiz cuando era joven, de un lado para otro", se arrancó.

"Luego llegaba a casa y mi madre me echaba un poco de bronca y preguntaba dónde había estado. Yo le decía que por ahí, pero no le contaba nada. No veas cómo quedaba luego mi cama toda llena de arena, claro, ¡la tría en todo el cuerpo!", dijo.

Paz Padilla se quita el vestido y se queda en sujetador

Esto no fue todo. La presentadora de Sálvame se vino arriba después de ver la actuación de Jesús, María y Paula y su número de bungee workout, una serie de ejercicios suspendidos por una cuerda. Paz, que recordemos que practica danza aérea se quitó el vestido en el escenario y se quedó en sujetador para hacer una pequeña exhibición. "Es la artista del aire", aplaudió Santi Millán. [VÍDEO]