La sorprendente confesión de Mercedes Milá: "Yo intimé con Salvador Dalí" Ecoteuve.es 4/11/2019 - 17:22 0 Comentarios

La presentadora confiesa a Jesús Calleja que tuvo "más que palabras" con el pintor

Mercedes Milá regresó este domingo a Mediaset. No obstante, sólo durante unos minutos, lo que se prolongó su fugaz aparición en Volando Voy, el programa de su amigo Jesús Calleja en Cuatro. Sin embargo, a la expresentadora de GH le dio tiempo a comerse una vez más la cámara protagonizando una confesión que nadie se esperaba.

Subidos a una barca, en mitad de la cala de Portlligat, Milá y Calleja charlaron sobre uno de los personajes que más marcó la juventud de la presentadora: Salvador Dalí. La periodista explicó que ella pasó muchos veranos en Cadaqués, entre los 14 y los 17 años, y que pudo conocer al pintor gracias a uno de sus ligues en el pueblo.

"Él me llevó a casa de Dalí. Yo he intimado con Salvador Dalí", empezó diciendo en unas palabras que pillaron por sorpresa hasta al propio Calleja. "Intimado de hablar, dices", señaló el presentador. "Más que hablar, ¿eh?", aseguró Mercedes Milá antes de dar más detalles de su relación con el artista.

"El admiraba a Gaudí. La casa de Gaudí en el Paseo de Gracia se llama Casa Milá y cuando me conoció me preguntó si yo era familia de Perico Milá. Yo le dije que era mi tío y me pidió el teléfono. Me llamaba a veces a casa", aseguró la catalana. "¿Pero quería ligar contigo?", preguntó atónito el leonés. "Él quería escandalizarme", respondió rápidamente la presentadora.

"Dalí era muy exhibicionista y le gustaba asustar a la gente", dijo antes de contar una sórdida anécdota que intentó frenar Calleja. "Él pensaba que yo me iba a escandalizar y encontró en mi un problema, porque a mí no me asustaba nadie. Yo le tenía mucho aprecio y estar dentro de esa casa... ¡la de cosas que yo he visto dentro de esa casa!", exclamó Mercedes Milá.