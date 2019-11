Maite Galdeano, nueva presentadora de 'Sálvame': así ha sembrado el caos en su polémico debut en Telecinco Ecoteuve.es 4/11/2019 - 16:20 0 Comentarios

Belén Esteban echa en cara las duras críticas que lanzó contra los colaboradores

Telecinco sigue testando a sus colaboradores en busca de futuros candidatos a sustituir a Jorge Javier, Carlota Corredera o Paz Padilla al frente de Sálvame Diario. Tras probar suerte con Rafa Mora o Laura Fa, el programa ha dejado la decisión en manos de la audiencia, que ha elegido por unanimidad que este lunes la presentadora sea Maite Galdeano.

La noticia ha sentado como un jarro de agua fría entre los tertulianos de Telecinco, en especial a Belén Esteban, que no dudó en reprochar a la navarra, nada más verla, las duras críticas que lanzó contra ella y alguna de sus compañeras. "Yo me alegro por ti, porque todo el mundo se merece una oportunidad, pero creo que como mínimo deberías disculparte con Gema López, Anabel Pantoja, Raquel Bollo y conmigo", le echó en cara la de San Blas.

Lea también: Jorge Javier y Jesús Manuel se enzarzan en una dura bronca en Sálvame: "¡Eso es jugar sucio!"

Maita Galdeano agachó la cabeza y se apresuró en pedir perdón a las colaboradoras ofendidas: "Pido disculpas si os habéis ofendido. No lo dije con malicia y espero que me echéis un cable, que me caéis todas fenomenal", afirmó la madre de Sofía Suescun. "Agua pasada no mueve molino", dijo la exconductora de autobuses temerosa de vivir una tarde complicada en Telecinco.

La cara de Belén Esteban era un poema y le pidió que si quería decir algo sobre ella, que se lo dijera a la cara y no a través de las redes sociales. A la de San Blas se le unió rápidamente Kiko Matamoros, al que según Gema López, Maite ha demandado recientemente. El tertuliano abandonó el plató y se negaba a hablar de este asunto ante las cámaras de Telecinco.

El origen del conflicto de Maite y Kiko Matamoros

"Kiko me está haciendo un feo. Es mi primer día como presentadora y me hace esto. Yo creo que él tiene cierto resquemor conmigo... a lo mejor por algo de mi hija. No lo sé, no me gusta hablar de esto. Le está dando una bola a esto que no es normal", lamentó Maite en el momento en el que Alonso Caparrós le preguntaba por el origen de su conflicto con Matamoros.

Acto seguido, ante las insistencias de los tertulianos, Maite se dispuso al fin hablar e insinuó un posible conflicto judicial entre su hija Sofía Suescun y Kiko Matamoros por los rumores de relación que hace unos meses salieron a la luz entre ellos. "Cuando el vecino del quinto va diciendo por ahí que ha tenido algo con la del tercero y que se ha echado unas siestas con ella, la del tercero es normal que d

"No es normal si la vecina del tercero ha participado de todo lo que ha generado lo que en teoría ha dicho el vecino del quinto", le rebatió Gema López antes de que las risas de los tertulianos torpedearan constantemente los intentos de Maite de reconducir el transcurso habitual del programa.

Jorge Javier felicita a Maite Galdeano

Pasada una hora, Jorge Javier hizo su entrada en el plató de Telecinco para alivio de todos los tertulianos. El presentador aprovechó para darle la enhorabuena a "Te digo una cosa, me ha encantado. Creo que deberías seguir y para ir poco a poco, creo que tendrías que hacer Socialité. Deberías ir curtiéndote en Socialité y ya luego vienes aquí. Has estado tranquila, dando paso, repartiendo juego... te he visto muy bien", insistió irónico el catalán antes de despedir a su eventual sustituta.