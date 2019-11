Mila Ximénez sufre un gran ataque de ansiedad en 'GH VIP' tras una nueva bronca con Hugo: "¡Sacadme de aquí!" Ecoteuve.es 4/11/2019 - 11:23 0 Comentarios

La tertuliana de 'Sálvame', a punto de tirar la toalla en el reality de Telecinco

El regreso de Hugo Castejón a la casa de GH VIP tras ser repescado por la audiencia ha vuelto a poner a Mila Ximénez contra las cuerdas. El pasado jueves, el público decidió que fuera él y no El Cejas quien regresara como concursante de pleno derecho. Desde entonces, las broncas entre ellos no han cesado y la andaluza ha acabado sufriendo una gran crisis de ansiedad con la que se ha vuelto a plantear el abandono.

Todo se desencadenó cuando, en mitad de la prueba, Hugo cuestionó si Mila Ximénez llevaba puesto o no el disfraz de calabaza. La tertuliana escuchó su nombre y explotó enseguida quejándose de que llevaba todo el día con el disfraz puesto. La concursante se mostró harta de que su compañero la tuviera presente día sí y día también dentro de la casa.

Lea también: Adara se derrumba en GH VIP por su estrecha relación con Gianmarco: "La he liado"

"No puedo más con este tío, joder", gritó Mila antes de romper a llorar apoyada en una de las paredes del jardín. Antonio Flores acudió a su rescate para intentar animarla: "Que no te vea llorar", le aconsejó. "No puedo creer que lo tenga otra vez aquí", reconoció la veterana de la edición en el confesionario. "Por mucho peso que tenga, yo no tengo por qué hacer un trato diferente a Mila que a otras personas", reivindicó el cantante.

Antonio David decidió preguntarle a Hugo por lo ocurrido y a la salida del confesionario, Mila vio a su amigo hablando con su mayor rival en el reality y su reacción no fue nada positiva. "Me ha parecido como si me apuñalaran", le reprochó al exguardia civil antes de que el rifirrafe volviera a hundir a Ximénez, que no paraba de llorar mientras permanecía acostada en su cama. "Sacadme de aquí", le pedía a sus compañeros. "Tiro la toalla", soltó la periodista, que volvió a explotar cuando Hugo se interesó por su estado.

"¡Vete a tomar por culo!", le gritó desde debajo del edredón antes de salir corriendo hacia el confesionario para desahogarse. "¡Que no se me acerque!", pedía una y otra vez. "Es una persona que me produce una tremenda ansiedad, cuando le veo, cuando le oigo. Soy su objetivo a abatir y me conoce, sabe cuáles son mis puntos débiles", lamentó la concursante.