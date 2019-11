Toñi Moreno, víctima de un lamentable bulo sobre su bebé: "Me provoca desprecio, son gente inmoral" Ecoteuve.es 4/11/2019 - 10:57 2 Comentarios

Un titular engañoso de una noticia daba a entender que la presentadora había sufrido un aborto

Toñi Moreno ha vuelto ser víctima de una fake news. La presentadora se vio obligada a entrar en directo en Viva la vida este sábado para desmentir una noticia cuyo titular era engañoso y que daba a entender que había sufrido un aborto.

"Pierde el bebé: Toñi Moreno, presentadora de televisión, devastada con la terrible noticia". Este era el desagradable titular de la pieza que, en realidad, nada tiene que ver con la gaditana ya que en el texto se explicaba que un recién nacido había perdido la vida en Inglaterra tras atragantarse con una salchicha.

"Estoy estupendamente", empezaba diciendo Toñi a Emma García. "Esta vez la protagonista de la fake news soy yo, no Teresa [Campos]. Lo que hice fue llamar a mi madre y la dije que estuviese tranquila por si le llegaba algo o alguien le escribía".

"Esta gente me provoca el mayor de los desprecios porque juegan con un tema muy serio, el tema de la salud. Son gente inmoral, sin ningún tipo de sentimientos. No sé qué objetivo tienen", dijo asegurando que no iba a perder el tiempo en "pseudoperiodistas que intentan jugar con la sensibilidad de la gente". [VÍDEO]

Toñi Moreno lloró la falsa muerte de María Teresa Campos

Hace unas semanas, Toñi fue víctima de una noticia con otro titular engañoso que daba a entender que María Teresa Campos había muerto. La presentadora sufrió un "ataque de nervios" y tuvo que abandonar llorando Mujeres y hombres en directo.