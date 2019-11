Adara se derrumba en 'GH VIP' por su estrecha relación con Gianmarco: "La he liado" Ecoteuve.es 4/11/2019 - 10:18 0 Comentarios

La concursante rompe a llorar al acordarse de su pareja, Hugo Martín

Adara se encuentra en el momento más duro de su paso por la casa de GH VIP. La concursante, que durante la última semana ha protagonizado un gran acercamiento con Gianmarco, se ha derrumbado en el confesionario al ser consciente de la que se puede estar liando fuera del concurso con su pareja, Hugo Martín, ganador de GH Revolution.

Durante el fin de semana, la madrileña y el italiano volvieron a dedicarse cariños y caricias en la cama, lo que ha provocado que la joven se agobie aun más por cómo se puede estar viendo todo desde el exterior. "No quiero darle mucha importancia, pero me preocupa que se pueda estar malinterpretando mi relación con Gianmarco. Él es muy bueno, muy inocente y me sale ser cariñosa con él como él lo es conmigo", empezó diciendo.

Acto seguido, Adara rompió a llorar reconociendo sentir miedo: "Hugo estaba muy frío conmigo en los mensajes que me mandó. Si lo viera creo que me desestabilizaría aún más. La estoy liando súper, la estoy liando, la estoy liando... No quiero hacer daño a nadie y quería a agarrarme a algo bonito y no encontraba nada", justificó entre lágrimas. La exazafata se refería así al momento en el que el padre de su hijo entró en directo en la casa hace unas semanas para defender a su pareja.

"Yo no le noté emocionado. No sé si sois conscientes de la situación que se vive aquí. Es increíble cómo esto puede llegar a ser nuestro mundo. Para mí, inconscientemente sólo existe esto y dentro de mi mundo sólo estamos nosotros y se intensifica todo mucho", dijo al borde de un ataque de ansiedad. "No sé qué mierdas estoy haciendo... No lo sé", confesó confundida la joven.