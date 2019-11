Rosalía, una triunfadora de 'altura' en los premios MTV EMA 2019 de Sevilla David Saiz 4/11/2019 - 5:23 0 Comentarios

La cantante gana un premio y vuelve a despuntar sobre el escenario con su actuación

Billie Elish se lleva dos de los principales galardones y Ariana Grande se va de vacío

Una perdedora, Ariana Grande, y varias triunfadoras: Billie Eilish y, sobre todo, Rosalía, que volvió a convertirse en protagonista de los premios MTV EMA 2019 que se celebraron este domingo en Sevilla, por segundo año consecutivo en España tras Bilbao en 2018.

Los premios que cada año entrega la cadena MTV volvieron a convertir a España en el epicentro de un show musical y televisivo único con algunas de las actuaciones más espectaculares del año que, además, contó con invitados tan destacados como Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, que entregó uno de los galardones.

Billie Eilish se convirtió en la ganadora de la noche con tres premios para esta joven de 16 años que no pudo asistir a la gala por estar de gira con su Where Do We Go? World Tour. Se hizo con dos de las estatuillas más importantes de la noche: Mejor canción -Bad Guy- y Mejor artista revelación. El galardón a Mejor cantante de lo llevó Shaw Mendes y el de Mejor vídeo fue para Taylor Swift. Ninguno de estos dos últimos estuvieron en la gala. Los grandes perdedores de la noche fueron Ariana Grande y Lil Nas X, que no consiguieron ningún premio de las siete y seis categorías, respectivamente, a las que aspiraban.

Nuestra Rosalía logró ganar en la categoría de Mejor colaboración por el tema Con altura, en el que colabora con sus J Balvin y El Guincho. La cantante española recogió el premio emocionada y no dudó en cantar a capela un fragmento con el público.

Al margen de los premios, lo más destacado de la noche fueron las actuaciones. Dua Lipa fue la encargada de abrir la gala con el estreno de su nuevo single, Don't Start Now. La inglesa hizo su comeback con una actuación que la consagró como una auténtica diva del pop.

Mabel, hija de Neneh Cherry, fue otra de las actuaciones más sobresalientes de la noche y una de las favoritas del público, que no paró de cantar Don't Call Me Up durante el tiempo que estuvo en el escenario con una puesta en escena protagonizada por un teléfono gigante como elemento principal.

Más sencilla pero no menos interesante fue la actuación del ex One Direction Niall Horan. Presentó su nuevo tema, Nice To Meet You, acompañado de una banda que le dio un punto rockero, algo muy diferente a lo que se vio a lo largo de toda la noche.

Halsey llevó al público a su mundo de fantasía con la presentación de su último single, Graveyard. Como si fuera el país de las maravillas de Alicia, la artista cantó sobre un jardín, caballitos de tiovivo y un pasillo lleno de proyecciones de flores. Uno de los grandes números que se pudieron ver.

Ava Max era otra de las actuaciones más esperadas de la noche. La nueva diva pop presentó un medley entre su nuevo single, Torn, y su hit internacional, Sweet and Pshyco, en una versión más sinfónica.

Pero el gran momentazo fue cuando Rosalía salió a interpretar Dí mi nombre, que unió a Cositas del ayer. La artista convirtió el escenario en un colosal tablao flamenco-pop, con la ayuda de una pirámide de sillas repleta de bailarinas. El público enloqueció.

Becky G, presentadora bastante solvente de la gala, también actuó varias veces. Primero salió con Akon en una actuación un poco carnavalera. Casi al final de la gala, volvió al escenario para entonar tres temazos que el público cantó dándolo todo: 24/7, Sin Pijama y Mayores.

Liam Gallagher fue el encargado de cerrar la gala haciendo una actuación sencilla en la que sonaron dos temas: Once y Wonderwall, este último himno internacional de la década de los 90 que el inglés llevó al éxito en su día con su banda Oasis. Liam recibió el premio Icon Rock por su carrera y su influencia a este estilo musical. Es la primera vez que se da este premio en la historia de los EMA.