La impactante declaración de Terelu Campos en 'Viva la vida': "No soy feliz en este momento" Ecoteuve.es 3/11/2019 - 16:06 0 Comentarios

La colaboradora se ha sincerado con Emma García en el programa vespertino

Terelu Campos fue una de las colaboradoras fijas de Sálvame durante mucho tiempo. No obstante, la hija mayor de María Teresa Campos decidió abandonar el programa por la situación que estaba viviendo. Es por ello que concedió una última entrevista en Sábado Deluxe para despedirse del presentador y de los que fueron sus compañeros.

Unas semanas más tarde, la tertuliana se incorporó al equipo de Viva la vida para hablar de toda la actualidad y los distintos reality show de la temporada. Junto a ella está Carmen Borrego que también dio la espantada a Sálvame tras su paso por la versión Okupa.

Fue desde el espacio presentado por Emma García donde Terelu Campos respondió a las cariñosas palabras que le dedicó Jorge Javier Vázquez unos días antes. El catalán aseguró que no la ve tan feliz como cuando estaba en su programa: "Yo no me pierdo nunca Viva la vida, pero a Terelu la veo triste. Creo que ese no es su grupo, creo que su ecosistema natural es Sálvame".

Terelu se sincera sobre su estado emocional

"Eso es una percepción de Jorge. Que yo esté más o menos feliz no depende de mi trabajo en Viva la vida, hay momentos y momentos en la vida", ha aclarado la colaboradora. Asimismo, Terelu ha querido hablar de el bache personal que está pasando ya que no está como siempre: "Yo no soy feliz en este momento".

La dirección del programa ha propuesto a la malagueña ir al plató de Sálvame para ver que sentía. No obstante, Terelu ha declinado la oferta ya que "si alguna vez cruzo las puertas de este plató será por una decisión personal, no porque nadie la tome por mi". Eso si, la tertuliana afirma que "he pasado momentos maravillosos allí, y eso no me lo puede quitar nadie".