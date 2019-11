Ylenia Padilla carga duramente contra Sofía Suescun en 'Viva la vida': "Eres una mentirosa y una montajista" Ecoteuve.es 3/11/2019 - 13:54 1 Comentario

La colaboradora critica las insinuaciones de la reina de los realities en 'MYHYV'

Diego Matamoros se ha convertido en uno de los rostros habituales de Telecinco por la participación de su mujer en GH VIP 7. Es por ello que el madrileño acude a los distintos platós de la cadena generalista y entabla conversación con los colaboradores.

Nagore Robles expresó en Mujeres y Hombres y Viceversa que el hijo de Kiko Matamoros podría estar tonteando con una de las colaboradoras de GH VIP. La conductora del programa quiso ahondar en el tema y saber el nombre de la chica. Fue en ese momento cuando la asesora y Sofía Suescun develaron su identidad, Ylenia Padilla.

Dos días más tarde, la valenciana acudió a Viva la vida y vio las imágenes en las que la reina de los realities y Nagore Robles confirmaban la información. Esto no le hizo gracia a la de Benidorm y no dudó en atacar a Suescun: "Me parece fatal que Sofía se invente cosas tan a la ligera"

Ylenia niega a Nagore y a Sofía

"Yo a ella no le cuento nada porque no es mi amiga de contarle confidencias. Hemos sido compañeras de reality y de trabajo. No nos contamos nuestras intimidades ni quedamos fuera del trabajo", prosiguió la de Gandia Shore.

No obstante, Padilla siguió su encrucijada contra la ganadora de Supervivientes 2018: "Tú te peleaste el otro día con tu novio Kiko Jiménez y luego te fuiste de fiesta con él. Mentirosa, montajista" y añadió que "yo con hombres casados no me lío".