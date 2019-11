Laura Borràs ataca a Iñaki López en 'La Sexta Noche': "A mí no me dé lecciones de respeto" Ecoteuve.es 3/11/2019 - 11:22 0 Comentarios

El programa preparó un debate a siete de cara a las próximas elecciones

Laura Borràs, cabeza de lista de JxCat al Congreso por Barcelona, acudió al debate político que había preparado La Sexta Noche de cara las elecciones del próximo 10 de noviembre. No obstante, la política se quejó de que el tiempo de habla no estaba siendo equitativo entre todos los intervinientes.

Tras estas acusaciones, Iñaki López, conductor del programa, manifestó que el control de intervenciones estaba siendo realizado y que todos dispondrían del mismo tiempo. Sin embargo, estas explicaciones no sirvieron de nada ya que Borràs atacó al presentador y al espacio en el que estaba.

Lea también: Enganchón entre Susanna Griso y Laura Borràs: "¡Mi apellido es Griso, no Grisu!"

"Como solo he tenido una intervención en el bloque territorial veo que este programa va como España: tarde", espetó la filóloga desatando la ira de López que expresó que "yo no sé cómo va España, pero este programa tiene gente ahora mismo dedicada a contar los minutos".

Además, el presentador pidió "un poco de confianza" y que se centrasen en los argumentos que estaban dando y no en el tiempo de habla. Laura Borràs no dudó en responder y dijo que "confianza con lo que veo, poca".

"A mí no me dé lecciones de respeto. Porque me había dado la palabra e inmediatamente me la ha quitado", prosiguió la política ante las palabras del presentador sobre que se centrase en lo importante y no le interrumpiese. Seguidamente, añadió que "intente ser educado, por favor".