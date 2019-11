Desirée Rodríguez ('GH 14') confiesa estar en la quiebra económica y culpa a su familia: "Para mí están muertos" Ecoteuve.es 2/11/2019 - 14:59 0 Comentarios

La sevillana expresa que no tiene dinero y que no los suyos no le ayudan

Desirée Rodríguez dio su salto a la fama de mano de Mercedes Milá como concursante de GH 14. Tras más de 90 días, la andaluza tuvo que conformarse con la tercera posición. Los meses posteriores a su concurso protagonizó fuertes disputas con su familia a la que ahora culpa de todo lo que le está ocurriendo.

La de Sevilla ha relatado que está en la quiebra económica y la razón por la que ha llegado esta situación. "Mi padre, aún en vida y casado con mi madre, compró un piso en Almería porque dos de mis hermanas viven allí. Nosotros siempre veraneábamos ahí. Para afrontar esa compra, tuvieron que rehipotecar nuestra casa de Umbrete", comienza la joven.

"Al poco tiempo, mi madre confesó que estaba con otro hombre y que se iba a vivir con él al piso de Almería. En ese momento se llevó todo, dejó las cartillas a cero euros. Se fue con el otro y nos dejó en la miseria más absoluta", revela la que fuera concursante GH en una entrevista a JALEOS.

Desirée arremete contra su familia

Todo esto ha derivado un problema ya que al fallecer su padre, su familia le insistió en que renunciara a su parte de la herencia: "Me dijeron que había más deudas que beneficios y que había muchas cosas que pagar, como el piso de Almería. Ahora por culpa de ellos me veo sin nada. Los repudio".

Ante toda esta situación Rodríguez ha hecho la cruz a su madre y a sus hermanos: "Se acabó. No les doy ni una oportunidad más. Para mí están muertos" y añade que "estoy en paro, no tengo dinero y mi familia una vez más me da la espalda. Los odio. Cada vez que estoy mejor económicamente vienen a aprovecharse y cuando los necesito, no están".