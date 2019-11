Un comensal de 'First Dates' cuenta cómo vivió el cáncer de mama: "Me noté un bulto en el pezón" Ecoteuve.es 2/11/2019 - 12:48 0 Comentarios

Luis y Rosa acudieron al dating show de Cuatro para encontrar el amor

Como cada viernes, First Dates abrió sus puertas a nuevos solteros dispuestos a encontrar el amor. Entre ellos estaba Luis, un hombre de 49 que busca a alguien "deportista, sana y que no fume". Su cita fue Rosa, una mujer de 43 años que quiere a alguien "detallista y apasionado".

La cena fue muy bien y el comensal se abrió y contó cómo vivió la pérdida de su mujer: "Yo soy viudo desde hace tres años. Hasta ahora no me apetecía ni estaba por la labor. Fue muy duro porque cosas así siempre lo son".

Rosa, lejos de echarse para atrás le mostró su apoyo y expresó su parecer: "Me ha impactado bastante porque tiene que ser duro. Yo he intentado ponerme en su lugar y me ha impactado" y añadió que "hay que disfrutar el día a día porque hoy estamos pero mañana no lo sabemos".

No todo acabó ahí ya que Luis le reveló a su cita que "yo el año pasado superé un cáncer de mama, ahora estoy bien. Yo me lo detecté muy pronto, al inicio. Me noté un bulto en el pezón y me hicieron unas pruebas rápido. Los médicos fueron muy profesionales porque todo fue súper rápido".

"Cuando me detectaron el cáncer de mama me quedé asombrado porque yo desconocía que los hombres podíamos tenerlo. Yo de hecho hice un reportaje en el Facebook explicando lo que me había pasado para que otros hombres tengan en cuenta ese tema", concluyó Luis en el confesionario del dating show.