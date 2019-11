El 'no' de Pedro Sánchez a 'Salvados': rechazó enfrentarse a las críticas de sus votantes junto a Pablo Iglesias Ecoteuve.es 1/11/2019 - 17:15 0 Comentarios

El candidato del PSOE a las elecciones generales del 10N declinó la propuesta

El líder de Podemos escuchará las opiniones del electorado de la izquierda

La Sexta anunció este jueves que Pablo Iglesias protagonizará el último Salvados antes de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. El político se enfrentará a las críticas de varios votantes de Unidas Podemos y PSOE. Estos fueron reunidos por Gonzo en el mismo bar en el que, en 2016, Évole entrevistó a Sánchez el día después de perder la Secretaría General y entregar su acta de Diputado tras aquel 'no es no' a Mariano Rajoy.

Ahora, tres años después, el no de Pedro Sánchez se lo ha llevado el propio Salvados, ya que estaba previsto que él también estuviera en el programa de este domingo para responder ante las quejas de su electorado. "La idea era que además de Pablo Iglesias, escuchara también Pedro Sánchez, pero el presidente ha declinado participar", ha explicado el espacio de La Sexta en una promo lanzada a través de las redes sociales.

Gonzo intentó que los dos políticos escucharan a sus votantes tras el fracaso de sus negociaciones para la formación de un Gobierno. Todo ello, desde un lugar simbólico: el bar desde el que Pedro Sánchez hacía autocrítica y aseguraba que el PSOE debía girar a la izquierda y trabajar "codo con codo" con Podemos.

"He sabido comprender qué es lo que quiere la izquierda de este país. Taché a Podemos de populista, y ahí me equivoqué", reconoció el líder socialista en aquella entrevista con Jordi Évole. Ahora, tres años después, Sánchez dice que "no dormiría tranquilo por las noches" si hubiera aceptado la coalición propuesta por Podemos. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Gonzo e Iglesias intentarán reflexionar sobre ello en el programa de este domingo.