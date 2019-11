El machismo y la plumofobia de un joven arruinan su cita en 'First Dates': critica a "las locas" y "las perroflautas" Ecoteuve.es 1/11/2019 - 13:58 0 Comentarios

El comensal se mostró "a favor de la igualdad, pero según para qué cosas"

Su acompañante lo rechaza por sus comentarios: "Tienes la mente cerrada"

First Dates abrió también sus puertas en la noche de Halloween para que el amor ganara al terror entre los solteros que se animaron a buscar a su media naranja en el dating de Cuatro. Sin embargo, una de las comensales terminó pasando una noche de miedo por los comentarios comprometidos que soltó su cita durante toda la velada.

El primer punto de conflicto llegó cuando María y Cata hablaron de la homosexualidad y la importancia que tenía para ella la inclusión social de todos los colectivos. "Yo a los gays los respeto. Que una persona sea gay no me va a molestar, no es como si viene una loca...", soltó el joven ante la incredulidad de la chica. "¿Y por qué? Yo lo veo igual. Todas las personas somos iguales y qué más da lo que le guste y la forma en la que se comporte. Se trata de que cada uno busque su felicidad", respondió contundente ella.

Segundos después, María reivindicaba el feminismo, lo que propició un nuevo comentario reprobable por parte del joven. "Yo estoy a favor de la igualdad, pero según para qué cosas", respondió Cata mientras ella defendía que "para todo".

"Se están yendo a otro extremo las mujeres. ¿Para protestar te tienes que despelotar delante de la gente? La mayoría que se despelotan son perroflautas", añadió el chico ante la atónita mirada de su acompañante, que decidió no tener una segunda cita con Cata. "Creo que tenemos pensamientos muy diferentes a niveles extremos. Creo que tienes una mente cerrada", le reprochó antes de abandonar el restaurante.