Jesús Vázquez, sobre 'La Voz' de Antena 3: "Es muy difícil competir contra 'Got Talent' y 'GH VIP'" Aaron Espí 10:03 - 2/11/2019 | 10:07 - 2/11/19 0 Comentarios

Vuelve con 'Idol Kids', su nuevo talent tras la marcha del anterior a Atresmedia

Jesús Vázquez será el conductor de Idol Kids, el talent musical que dará comienzo en Telecinco el próximo año. El presentador abordó todas las cuestiones acerca del programa en la rueda de prensa que se celebró el pasado lunes.

El gallego expresó a los medios de comunicación, entre los que se encontraba ECOTEUVE.ES, que "los talent tienen todos la misma estructura, gente con talento, personas profesionales que los valoran y un ganador". Pero lo que los hace diferentes es "quiénes son esas personas".

Además, el presentador reveló que "hemos abierto mucho el abanico de los estilos. Cada vez se hacen mas talent enfocados a la música que creemos que va a gustar a la mayoría y nos olvidamos de esas personas que cantan la música típica de su ciudad".

Respecto a la variedad que hay entre los jueces del programa, Vázquez aseguró que "queríamos un jurado que abarcara muchos terrenos diferentes del mundo de la música: desde compositores hasta intérpretes y pasando por productores". La estrella del programa es Isabel Pantoja.

Con Idol Kids, Jesús Vázquez vuelve a presentar un talent show después de la marcha de La Voz a Antena 3, donde ahora se está emitiendo la versión infantil. El conductor, que presentó ese mismo formato durante años en Mediaset, valoró cómo lo ve ahora en la cadena rival y analiza la audiencia que ha conseguido en la noche de los lunes y los martes, donde es segunda opción detrás de Telecinco.

"Creo que se han juntado algunos factores en los que no voy a entrar. Telecinco está muy fuerte y el prime time va como un cohete. La oferta de los lunes y los martes es muy potente. Es muy difícil competir contra Got Talent y GH VIP", expresó.

Jesús Vázquez defiende a Isabel Pantoja de los ataques

Jesús Vázquez se manifestó sobre los últimas noticias que aseguraban que la actitud de Isabel Pantoja no era la esperada. "Yo me he encontrado con una mujer con la que todo son facilidades como compañero y me río mucho con ella. No le he oído ninguna mala palabra, ningún gesto, ni ninguna exigencia", dijo.

Por último, el presentador aseguró que desde que se conocieron han congeniado: "Tengo una buena relación con ella, nos mandamos notas de voz. Me divierte las cosas que me cuenta y es un cachito de historia por todo lo que ha vivido".