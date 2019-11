Diego Matamoros y su "paquetón" incendian 'GH VIP': "Me han dicho que estás circuncidado"

Gran Hermano VIP celebró este jueves su tradicional gala de Halloween, una de las noches más esperadas por los seguidores más fieles del reality de Telecinco. Para la ocasión, el programa pidió a los defensores de los concursantes que también se disfrazaran para que la fiesta se viviera también en plató.

Y mientras que Sofía, Kiko o Lucía Pariente se vistieron de personajes tenebrosos, acordes con el tema central de la gala, Diego Matamoros sorprendió a todos al aparecer ante las cámaras disfrazado de Spiderman. Sin embargo, no fue esta incongruencia la que acaparó toda la atención de los espectadores, sino el notable bulto que le marcaba la malla entre sus piernas.

"Madre mía, el disfraz de Diego Matamoros", comentó Jorge Javier Vázquez mientras cambiaba al marido de Estela de sitio para evitar que su bronca con Kiko pasara a mayores.

Acto seguido, trasladó un mensaje al joven procedente de alguien que se encontraba detrás de las cámaras: "Han venido unos amigos de Teresa y te han visto y me han dicho: 'Fíjate, Diego está circuncidado", comentó entre risas el presentador recalcando lo explícito de su indumentaria.

Enseguida, las redes sociales se llenaron de comentarios y bromas sobre el "paquetón" de Diego Matamoros.

Me pone Diego Matamoros? #GHVIPLímite7 pic.twitter.com/49b5F1KkeW

El bulge que se le marca a diego matamoros con el traje de Spiderman, please come fuck ME pic.twitter.com/b3eJar8D7f