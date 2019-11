La confusión de Adara con Gianmarco hace llorar a Hugo en 'GH VIP': ''El también está pillado'' Ecoteuve.es 1/11/2019 - 11:36 0 Comentarios

Una conversación de la madrileña con Joao hunde al novio de la concursante

Terremoto inesperado en GH VIP. El acercamiento que se ha producido entre Adara y Gianmarco dentro de la casa parecía unidireccional tras la declaración del italiano a su compañera. Sin embargo, una sorprendente conversación entre la concursante y Maestro Joao ha hecho saltar todas las alarmas en el reality de Telecinco.

Cuando creía que no estaban siendo grabados, Adara contó algo al oído al vidente que le dejó con cara de sorpresa. "Confío en ti", le pidió a su amigo. Este le aconsejó que tuviera cuidado, que hiciera por que no se le notara y que "echara balones fuera" porque todo se podía "desvirtuar". Acto seguido, soltó cuatro palabras que hicieron detonar la bomba en Guadalix: "Él también está pillado", le hizo saber Joao dando a entender lo que ella también está sintiendo por el italiano.

El adivino insistió en que fuera discreta con lo que estaba pasando para que no le pasara lo mismo que a Kiko y a Estela: "No puedes dejar que se vea ni esto", le decía a su compañera poco antes de azuzar a Gianmarco en el jardín para que lo intentara con Adara. "Si te enamoras para adelante, se tiene que vivir. Aunque tú no lo creas, yo sé más de ti de lo que tú te crees", le explicaba en un contradictorio mensaje después de lo que le había hecho a Adara.

En plató, Hugo Martín (ganador de GH Revolution y pareja de Adara) se mostraba hundido tras ver las imágenes de la confusa conversación entre los concursantes. El padre del hijo de la madrileña pedía al programa que le dejaran hablar con ella para aclarar la situación: "Si me confirma lo que dice en ese vídeo, creo que acá se terminó el concurso para mí", respondió el uruguayo. Hugo aseguró que aun confía en Adara, pero necesita escuchar qué es lo que siente: "Si ella no siente lo mismo, yo no pinto nada aquí", comentó entre lágrimas.