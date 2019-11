Críticas a Pablo Motos por su polémica pregunta a Iglesias sobre Amancio Ortega: "¿Tienes algún familiar con cáncer?" Ecoteuve.es 1/11/2019 - 10:33 0 Comentarios

El líder de Podemos defendió la sanidad pública frente a las donaciones del magnate

Pablo Motos concluyó este jueves con Pablo Iglesias su ronda de entrevistas a los principales candidatos (menos Pedro Sánchez) a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Y como sucedió en casi todos los programas anteriores, la charla del presentador con el líder de Podemos no estuvo exenta de polémica.

Todo se desencadenó cuando Motos decidió poner sobre la mesa las reticencias que existen desde la formación morada a las donaciones que ha hecho Amancio Ortega a la sanidad pública para la compra de máquinas y tratamientos contra el cáncer. "Acaba de donar 47 millones de euros y medio para la investigación del cáncer. ¿Te parece bien, o sigues pensando eso de que 'en democracia no se deben aceptar limosnas de multimillonarios'?", empezó planteando el valenciano.

"Imagínate que tú vas a cenar, y en lugar de la cuenta de 50 euros, no pagas y solo dejas diez de propina. Pues con Amancio pasa lo mismo. Tiene dividendos por valor de 1.600 millones de euros y solo paga un 5% de impuestos. 80 millones, cuando cualquiera pagaría 300", respondió Iglesias lamentando las "triquiñuelas legales" que busca el fundador de Inditex. "Lo que hace es una campaña de imagen. Si quiere que tengamos una buena sanidad, que pague impuestos", insistió el político.

Fue entonces cuando Pablo Motos decidió lanzar una pregunta personal al líder de Podemos: "¿Tú tienes a alguien en tú familia con cáncer?", soltó el presentador antes de que Iglesias respondiera con contundencia. "Sí. A mi padre le operaron hace tres años de un cáncer de pulmón y mi suegro murió de cáncer", comenzó diciendo.

"No entiendo que mi padre tenga que mendigar a un rico que done un aparato, en lugar de las instituciones públicas. Y he vivido en mi familia lo que significa el cáncer. Me parece bien que los ricos paguen impuestos, por lo que me parece un escándalo que si Amancio gana 1.600 millones, solo pague un 5% de impuestos", añadió ante la incredulidad de Motos. "Bueno... ese dato no lo puedo confirmar", aseguró el presentador, que se llevó una avalancha de críticas por una pregunta que muchos consideraron inoportuna.

#PabloIglesiasEH Que miserable hay que ser para preguntar si tu familia tiene cáncer a ver si te pilla en algo de Amancio Ortega, Pablo Iglesias aguanta el tipo y contesta como sabe, si fuera yo lo mando a la mierda ipsofacto al Pablo Motos ???????????? pic.twitter.com/k7QVzfSkf6 — ??????????????DAVID SEGOVIA?????????????? (@dsegoviaatienza) October 31, 2019

Motos: Sobre las donaciones de Amancio Ortega, si tuvieras un familiar con cáncer, ¿también te parecerían mal?

Iglesias: Mi padre tuvo cáncer y mi suegro murió por cáncer. Y por eso limosnas nada, sanidad pública.



Que alguien recoja al miserable de Pablo Motos.#PabloIglesiasEH pic.twitter.com/28UGv9ceYW — Jules (@eldivandeJules) October 31, 2019

Cómo te has colao Pablo Motos con la preguntita del cáncer... #PabloIglesiasEH — Carlos Hinojosa (@carloshinojosav) October 31, 2019

Pablo Motos en #PabloIglesiasEH: "¿Tú tienes a alguien en tu familia con cáncer?"



PERO QUÉ PUTA MIERDA DE PREGUNTA ES ESA?!?! — Íngrid Lafita (@IngridLafita) October 31, 2019

#PabloIglesiasEH Qué bajeza más inmunda tiene Pablo Motos, entrar en el tema del cáncer de los familiares del entrevistado — Encarna IIIRepública???? (@Encarna_ag) October 31, 2019

#LaCafeteraAl10N

Pablo Motos pregunta a Pablo Iglesias si le gustan las donaciones de Amancio Ortega.

Olvidó Pablo Motos preguntar en la Comunidad de Madrid

preguntar ¿porqué no funcionan?https://t.co/D27zU1u77N#FelizFinde — sanba (@sanba1) November 1, 2019

Enhorabuena Pablo Motos, la has cagado. Tu pregunta sobre el cancer sobraba....... te habrás quedado a gusto, sigues sin dar pie con bola #PabloIglesiasEH — Daniel Hernan (@Trickfew) October 31, 2019

Pablo, te has pasado con el cáncer!!! #PabloIglesiasEH — Eva marian (@andresyeva99) October 31, 2019

El motos quería coger a @Pablo_Iglesias_ con el tema del cáncer y zasca!! Que cara le quedó #pabloiglesiaseh — Enmanuel (@manuelvalenza87) October 31, 2019

Pablo Motos añadió está malintencionada pregunta a las de siempre, conscientes de que muchos no razonan la respuesta lógica, Si los ricos pagan proporcionalmente los impuestos, sobra una sociedad dependiente del altruismo ocasional. — Hildegardo (@jcacere10343491) November 1, 2019

Pablo Motos le pregunta a Pablo Iglesias que si tiene a alguien con cáncer en su familia para pillarlo después de hablar de las donaciones de equipos oncológicos de Amancio Ortega

-Tienes a alguien con cáncer en tu familia?

-Si, a mí padre#PabloIglesiasEH pic.twitter.com/2BFTWgJ5yH — Antonio M. García (@tonimanugl) October 31, 2019

#PabloIglesiasEH muy por encima de la bajuna entrevista de https://t.co/dF4Z1uEuhd pregunta del cancer le ha salido por la culata,vergonzoso nivel. — Manuel Martín (@allarref) October 31, 2019

La miseria periodística de Pablo Motos resumida en una pregunta: "¿Tienes alguien con cáncer?" — Carla Moriana (@CarlaMoriana) November 1, 2019

Por lo de Amancio Ortega, Pablo Motos le pregunta a Pablo Iglesias que si en su familia hay alguien con cáncer.

Dudabais de lo miserable que es Pablo Motos?

Yo tampoco. — zeltia???? (@z3ltia) November 1, 2019