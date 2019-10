Enganchón entre Susanna Griso y Laura Borràs: "¡Mi apellido es Griso, no Grisu!" Ecoteuve.es 31/10/2019 - 17:06 0 Comentarios

La presentadora y la política independentista se enfrentan en un agrio rifirrafe

Laura Borràs, cabeza de lista de Junts per Catalunya, ha protagonizado un tenso cara a cara con Susanna Griso en Espejo público. La política criticaba la actuación policial de los últimos días contra "ciudadanos que se manifestaban de manera pacífica".

En un momento de la conversación, Griso le ha reprochado que no se acordase de las decenas de policías heridos durante las noches de auténtica batalla campal que se vivieron en ciudades como Barcelona.

Borràs le ha reprochado el comentario y ha comenzado un rifirrafe bastante agrio que se ha desarrollado de la siguiente manera:

Griso: "Echo en falta una mención a los agentes heridos".

Borràs: "Señora 'Grisu', no se equivoque. He ido a visitar al Policía que estaba tan grave. No me eche en cara falta de empatía. Yo estoy con todas las víctimas".

Griso: "Ya es más de lo que ha hecho Torra".

Borràs: "También se equivoca. También ha visitado Torra a los heridos".

Griso: "Me alegra saberlo, porque no lo han publicitado".

Borràs: "No lo hemos publicitado porque no es necesario traficar con el dolor de las víctimas. No discriminamos a los heridos como sí hace el presidente del Gobierno".

Griso: "¿No quieren traficar con las víctimas o no quieren que les acusen de ponerse de lado de los policías que han sufrido la agresión de unos jóvenes absolutamente radicalizados?"

Borràs: "¿Usted lo sabe ya? Sabe si el policía agredido lo ha sido por esos jóvenes violentos?"

Griso: "Respeto su opinión y me encanta entrevistarla pero no nos ponemos de acuerdo ni si quiera en mi propio apellido. Es Griso y no Grisu, pero le agradezco que me lo cambie".

Borràs: "Bueno, la 'o' en catalán es átona y se pronuncia Grisu, si ahora quiere que le diga Griso..."

Griso: "Mi apellido es italiano y toda la vida se ha pronunciado Griso, pero si usted me lo quiere catalanizar, me parece muy bien".