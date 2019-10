Un vegano "cansino" planta a su cita en 'First Dates' por su "ofensa" a los animales: "Paso de perder el tiempo" Ecoteuve.es 31/10/2019 - 12:43 0 Comentarios

El joven abandonó la cena antes del postre ante la atónita mirada de su acompañante

First Dates vivió este miércoles uno de los momentos más tensos de lo que llevamos de temporada. El restaurante del amor de Carlos Sobera reabrió sus puertas para acoger la visita de nuevos solteros dispuestos a encontrar a su media naranja en el dating de Cuatro. Sin embargo, una de ellas estuvo a punto de acabar como el rosario de la aurora.

Alexis y Bárbara protagonizaron un duro encontronazo por sus diferencias de opinión en torno al consumo de la carne. Mientras que él, que llegó al restaurante con una reivindicativa camiseta, explicó que era vegano y estaba concienciado con este conflicto, ella se mostró menos interesada e intentó evitar varias veces de esta cuestión.

En un momento dado, el joven le preguntó a su cita a qué se dedicaba. "Tengo un trabajo normal, pero la verdad...", dijo antes de que Alexis le interrumpiera. "A ver qué es normal, porque a lo mejor normal para ti es ser carnicera y para mí no", volvió a insistir el chico. "Uy, qué cansino eres...", reaccionó ella provocando un gran enfado en su acompañante.

"Ha sido una falta de educación por el tono. El tono me ha parecido que era un 'me estás aburriendo", comentó ante las cámaras antes de decidir abandonar el restaurante antes de los postres. "Lo vamos a dejar aquí. No me interesa ni una amistad ni nada contigo. No me gusta tu carácter ni tu forma de ser. Soy muy sincero y paso de estar perdiendo el tiempo. Prefiero hacer las cosas así", explicó con dureza Alexis dándole a Bárbara el dinero correspondiente a su parte de la cena.

"¿Ah pero te vas a ir y todo?", dijo la chica, que se quedó boquiabierta ante lo que estaba pasando. "No voy a permitir más que cuando hable de animales te pongas así y prejuzgues. Ya te darás cuenta cuando lo veas. Ahí tienes mi parte de la cena. Un placer", comentó antes de darle dos besos y salir del local. "¿Pero es verdad o no?", preguntó incrédula a Lidia Torrent, que tampoco daba crédito a lo que estaba viendo.

El programa propició un último encuentro en 'la decisión final'. Ahí, Bárbara preguntó a Alexis por qué se había ofendido tanto. "Ya te lo he dicho en la cena. No creo que haga falta repetirlo. Creo que he sido claro y conciso", dijo muy serio el joven. "¿Te he ofendido mucho con lo de los animales?", preguntó preocupada. "Me has ofendido con lo de los animales, con lo de que soy cansino, que te pongas a mirar para otro lado...", le reprochó él antes de irse sin despedirse de ella. "Pues lo siento", acertó a decir Bárbara, aun en shock.