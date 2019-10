Los 'zascas' de Antonia Dell'Atte a Ana Obregón tras su abrazo 'de la paz' en 'Masterchef': "A ella le van los casados" Ecoteuve.es 31/10/2019 - 11:23 0 Comentarios

La bióloga y la italiana protagonizan una histórica reconciliación en TVE

Masterchef Celebrity vivió este miércoles un momento histórico en la televisión española. El talent culinario de La 1 invitó para la primera prueba de la noche a Antonia Dell'Atte, concursante de la anterior edición del programa, que protagonizó un inesperado reencuentro con Ana Obregón después de que esta fuera repescada en la pasada gala.

La italiana entró en las cocinas del concurso dejando a todos los aspirantes con la boca abierta: "¡Y yo me lo quería perder!", exclamó entre risas Yolanda Ramos haciendo alusión al insólito cara a cara que estaban protagonizando la actriz y la modelo tras su vieja guerra por el romance que ambas tuvieron con Alessandro Lequio.

Ana y Antonia sorprendieron a todos dándose un cariñoso abrazo en sus primeros momentos juntas ante las cámaras. "Sabes que está todo bien ya, ¿no?", le susurró Obregón a Dell'Atte dejando patente que ya había paz entre ellas. "Todo bien", respondió la italiana. "Ella tiene el hijo más espectacular del mundo", añadió la bióloga mientras Boris aseguraba "no creerse" lo que estaba viendo.

"Nos habéis unido en un plató, pero Antonia y yo hace tiempo que ya estamos unidas", quiso dejar claro Ana Obregón minutos antes de que Dell'Atte le diera varias puñaladas por la espalda. "Ella es Antoñita la fantástica, vive en una realidad diferente a la de todo el mundo. Además tiene que aprender a servir a los demás, a ser más humilde. Tenemos una manera de ver la vida muy diferente. No comparto su manera de tratar de estar siempre en el candelero", comentó la exconcursante.

Antonia se vino arriba y siguió 'rajando' de la actriz: "Ana ha venido aquí pensando que esto es una pasarela, que viene a lucirse, pero no es así. Ella no sabe ni freír un huevo porque es una niña mimada, lo ha tenido todo siempre", comentó poco después de que tras una broma de Ana Obregón, en la que afirmaba que Dell'Atte ahora "iba a por Jordi y no a por Pepe", le soltara otro sonoro 'zasca': "A ella le dejo los casados, a los solteros me los quedo yo".

Durante la prueba Vicky Martín Berrocal se quejó de lo alterada que estaba Obregón durante la misma. "Ahora os jodéis todos, que yo ya la he sufrido durante 25 años", le espetó Antonia en una nueva crítica a su compañera. Finalmente, de cara a la galería, Dell'Atte se despedía con un contradictorio mensaje: "Las mujeres tenemos siempre que apoyarnos", sentenció antes de abandonar las cocinas. "A parte de Donald Trump y del señor de Corea del Norte, no hay dos personas más enfrentadas que Antonia Dell'Atte y Ana Obregón y hoy hay por fin la paz", concluyó Boris Izaguirre.